Покушение на Фицо. В Словакии описали состояние здоровья премьера

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что выздоровление премьер-министра страны Роберта Фицо после покушения займет не менее нескольких недель.

Роберт Фицо остается под наблюдением врачей в Банской Быстрице

Он подтвердил, что в ближайшее время транспортировку премьера в Братиславу не планируют, и тот остается под наблюдением врачей в Банской Быстрице.

Мы считаем, что премьер-министр физически достаточно силен, чтобы верить в его скорейшее выздоровление, хотя мы можем рассчитывать на это по меньшей мере через несколько недель, — сказал Калиняк. Поделиться

Министр также сообщил, что с понедельника он больше не будет информировать общественность о состоянии здоровья Фицо, но регулярные заявления будет публиковать больница в Банской Быстрице.

Ожидается, что врачи будут обнародовать новую информацию ежедневно около полудня по местному времени.

По словам заместителя директора больницы Милана Урбани, на основе сегодняшней утренней консультации врачи могут констатировать, что жизнь премьера вне угрозы.

Однако его состояние все еще очень тяжелое, и ему нужно длительное время и покой для выздоровления. Мы верим, что все пойдет в хорошем направлении, – заметил он. Поделиться

Покушение на Фицо: что известно

15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо был госпитализирован в тяжелом состоянии в результате огнестрельных ранений. Событие произошло после заседания правительства в словацком городе Гандлова.

МВД заявило, что исполнитель покушения совершил пять выстрелов в Фицо. Словацкая полиция предъявила обвинение 71-летнему Юраю К.

В больнице, в которой находится словацкий премьер после полученных ранений, заявили, что состояние Фицо было «стабилизировано, но остается очень тяжелым».

Украинский лидер Владимир Зеленский также отреагировал на сообщения о покушении на премьер-министра Словакии. Он подчеркнул, что Украина "решительно осуждает этот акт насилия против главы правительства нашего соседнего государства-партнера".