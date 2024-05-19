Замах на Фіцо. У Словаччині описали стан здоров'я прем'єра

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що одужання прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо після замаху займе щонайменше кілька тижнів.

Роберт Фіцо залишається під наглядом лікарів у Банській Бистриці

Він підтвердив, що найближчим часом транспортування прем'єра до Братислави не планують, і той залишається під наглядом лікарів у Банській Бистриці.

Ми вважаємо, що прем'єр-міністр фізично достатньо сильний, щоб вірити в його швидке одужання, хоча ми можемо розраховувати на це щонайменше через кілька тижнів, — сказав Каліняк. Поширити

Міністр також повідомив, що із понеділка він більше не інформуватиме громадськість про стан здоров'я Фіцо, але регулярні заяви публікуватиме лікарня в Банській Бистриці.

Очікують, що лікарі оприлюднюватимуть нову інформацію щодня близько полудня за місцевим часом.

За словами заступника директора лікарні Мілана Урбані, на основі сьогоднішньої ранкової консультації лікарі можуть констатувати, що життя прем'єра наразі поза загрозою.

Однак його стан все ще дуже важкий, і йому потрібен тривалий час та спокій для одужання. Ми віримо, що все піде в хорошому напрямку, — зауважив він. Поширити

Замах на Фіцо: що відомо

15 травня прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо госпіталізували у тяжкому стані внаслідок вогнепальних поранень. Подія сталася після засідання уряду в словацькому місті Гандлова.

МВС заявило, що виконавець замаху здійснив п’ять пострілів у Фіцо. Словацька поліція висунула звинувачення 71-річному Юраю К.

У лікарні, в якій перебуває словацький прем’єр після отриманих поранень, заявили, що стан Фіцо був «стабілізований, але залишається дуже тяжким».

Український лідер Володимир Зеленський також відреагував на повідомлення про замах на прем'єр-міністра Словаччини. Він наголосив, що Україна "рішуче засуджує цей акт насильства проти глави уряду нашої сусідньої держави-партнера".