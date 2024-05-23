Замах на Фіцо. Нападник пояснює свій вчинок політикою Словаччини щодо України
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Замах на Фіцо. Нападник пояснює свій вчинок політикою Словаччини щодо України

Роберт Фіцо
Джерело:  Pravda.sk

Юрай Цинтула, який, як стверджується, минулого тижня вистрілив у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, заявив на допиті, що хотів не вбити Фіцо, а тільки "зашкодити здоров'ю", аби він не зміг далі проводити політику, з якою стрілець незгодний.

Нападник на Фіцо не згоден з політикою уряду Словаччини

Згідно з судовим документом, Цинтула стверджував, що відчуває себе "безсилим і розчарованим станом суспільства" після рішень уряду Фіцо і "не згоден з політикою нинішнього уряду" — зокрема скасування Спеціальної прокуратури та тиск на незалежні ЗМІ.

Він сказав, що прагне відновити "надання військової допомоги Україні" з боку Словаччини і "вважає нинішню владу Іудою відносно Європейського Союзу", тому "вирішив діяти".

Один зі свідків, який цитується в судовому документі, стверджував, що чув, як Цинтула говорив "ворожі і злісні речі" про Роберта Фіцо, і що "його турбувало те, як Роберт Фіцо поводиться стосовно Росії та Угорщини, що він має з ними добрі відносини".

Нападник на словацького прем'єра, згідно з матеріалами суду, діяв сам.

Напад на Фіцо він почав планувати з 13 травня, для цього використав 9-міліметровий пістолет CZ 75 чеського виробництва, яким законно володів.

Замах на Фіцо: що відомо

15 травня прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо госпіталізували у тяжкому стані внаслідок вогнепальних поранень. Подія сталася після засідання уряду в словацькому місті Гандлова.

МВС заявило, що виконавець замаху здійснив п’ять пострілів у Фіцо. Словацька поліція висунула звинувачення 71-річному Юраю К.

У лікарні, в якій перебуває словацький прем’єр після отриманих поранень, заявили, що стан Фіцо був «стабілізований, але залишається дуже тяжким».

Український лідер Володимир Зеленський також відреагував на повідомлення про замах на прем'єр-міністра Словаччини. Він наголосив, що Україна "рішуче засуджує цей акт насильства проти глави уряду нашої сусідньої держави-партнера".

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