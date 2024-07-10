Партнери України з країн-членів НАТО розглядають варіанти захисту військової та іншої допомоги Києву на той випадок, якщо республіканець Дональд Трамп переможе на президентських виборах у США.
Головні тези:
- Партнери НАТО розглядають заходи захисту військової допомоги Україні у разі перемоги Дональда Трампа на виборах у США.
- Трамп може загрожувати допомозі Україні та навіть примушувати до капітуляції, що створює необхідність в підвищенні безпеки поставок зброї.
- Координація поставок озброєнь в Україну стає більш обов'язковою та інституціоналізованою в рамках НАТО.
- Аналітики вказують на необхідність захисту військової допомоги Україні від можливих атак Трампа та значення колективного рішення альянсу.
- В разі припинення допомоги Україні американське командування у Вісбадені може бути замінене на французьке, німецьке або британське військові.
Як Трамп може загрожувати допомозі Україні з боку НАТО
Журналісти та аналітики видання зазначають, що Трамп неодноразово заявляв про нібито змогу завершити розв’язану Росією злочинну війну проти України “протягом 24 годин”.
Зокрема, західні партнери побоюються того, що Трамп почне примушувати Україну до капітуляції, а Росія збереже за собою контроль над окупованими українськими територіями, включно з Кримом.
При цьому Трамп може погрожувати Україні повним припинення військової допомоги.
За словами військового експерта Густава Гресселя із берлінського аналітичного центру "Європейська рада з міжнародних відносин", командування НАТО у у Вісбадені, очолюване США, з листопада 2022 року координує поставки озброєнь Україні.
14 червня генсек НАТО Єнс Столтенберг виступив із заявою, що Альянс відкриє штаб-квартиру для міжнародної координації поставок зброї в Україну.
Як НАТО може захистити військову допомогу Україні від Трампа
Аналітик підкреслив, що військова допомога Україні має бути захищена від спроб Трампа припинити її.
За інформацією представника НАТО, у разі, якщо Трамп припинить допомогу Україні, американське командування у Вісбадені буде замінене на французьких, німецьких або британських військових і продовжить діяти.
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