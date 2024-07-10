Партнери України з країн-членів НАТО розглядають варіанти захисту військової та іншої допомоги Києву на той випадок, якщо республіканець Дональд Трамп переможе на президентських виборах у США.

Як Трамп може загрожувати допомозі Україні з боку НАТО

Журналісти та аналітики видання зазначають, що Трамп неодноразово заявляв про нібито змогу завершити розв’язану Росією злочинну війну проти України “протягом 24 годин”.

Зокрема, західні партнери побоюються того, що Трамп почне примушувати Україну до капітуляції, а Росія збереже за собою контроль над окупованими українськими територіями, включно з Кримом.

При цьому Трамп може погрожувати Україні повним припинення військової допомоги.

За словами військового експерта Густава Гресселя із берлінського аналітичного центру "Європейська рада з міжнародних відносин", командування НАТО у у Вісбадені, очолюване США, з листопада 2022 року координує поставки озброєнь Україні.

14 червня генсек НАТО Єнс Столтенберг виступив із заявою, що Альянс відкриє штаб-квартиру для міжнародної координації поставок зброї в Україну.

Досі країни-члени НАТО і промисловість добровільно інформували очолюване США командування про поставки. Тепер це стане більш обов'язковим та інституціоналізованим у рамках НАТО, - зазначає Грессель. Поширити

Як НАТО може захистити військову допомогу Україні від Трампа

Аналітик підкреслив, що військова допомога Україні має бути захищена від спроб Трампа припинити її.

То може в будь-який момент закрити американське командування одним розчерком пера. Один указ - і його більше немає. Але щоб закрити натовське командування, потрібне рішення альянсу, а його так просто не отримаєш, - підкреслює Грессель. Поширити

За інформацією представника НАТО, у разі, якщо Трамп припинить допомогу Україні, американське командування у Вісбадені буде замінене на французьких, німецьких або британських військових і продовжить діяти.