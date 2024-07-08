Президент Чехії спрогнозував терміни вступу України до НАТО
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Президент Чехії спрогнозував терміни вступу України до НАТО

Петр Павел
Джерело:  TIME

Президент Чехії Петр Павел зазначив, що в осяжному майбутньому Україна навряд чи отримає членство в НАТО. 

Головні тези:

  • Швидкий вступ України до НАТО непрогнозований через складні завдання з відновлення територіальної цілісності.
  • Зустріч лідерів НАТО у Вашингтоні дасть можливість українцям наблизити шлях до членства, але не передбачає великого прориву.
  • Президент Чехії підкреслює важливість називати тимчасово окуповані території та визначає межі впливу Росії у майбутньому.
  • Українці можуть бути впевнені, що процес наближення до членства в НАТО є незворотнім, але вимагає часу та підтримки.
  • Очікувати швидкого вступу України до НАТО не варто, але важливо підтримувати та розвивати співпрацю для підтримки безпеки та стабільності у регіоні.

Чому Україні не слід очікувати на швидкий вступ до НАТО

Павел підкреслив, що наразі кінцевою метою є відновлення територіальної цілісності і суверенітету України, включно з поверненням окупованого Росією Криму.

Але ми всі розуміємо, що це нелегке завдання. В осяжному майбутньому цього не станеться, - зазначає президент Чехії.

На його переконання, нинішня лінія фронту в Україні ймовірно залишиться практично незмінною протягом кількох наступних років.

Він порівняв це із кордонами, які розділяли Європу у роки холодної війни.

Ми ніколи не повинні визнавати, що ці території є частиною Росії. Ми завжди повинні називати їх тимчасово окупованими територіями. Але це не означає, що Україна або її прихильники в НАТО зможуть покласти край цій окупації найближчим часом, - пояснює Павел.

Він вважає, що росіянам вдалося перевести свою економіку на військові рейки.

Але є й певні межі. У них закінчаться всі резерви протягом року. І це поставить їх у надзвичайно скрутне становище, - підкреслив президент Чехії.

Чого Україні очікувати у питанні членства під час саміту НАТО у Вашингтоні

Журналісти видання зазначають, що зустріч лідерів НАТО цього тижня надасть ще одну можливість змінити цю ситуацію. Але і тут Павел не очікує великого прориву.

У Вашингтоні Україну не запросять стати членом Альянсу. Це розуміють усі. Але українців запевнять, що процес незворотній: є чіткий шлях до членства, - заявляє Павел.

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