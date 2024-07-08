Президент Чехії Петр Павел зазначив, що в осяжному майбутньому Україна навряд чи отримає членство в НАТО.

Чому Україні не слід очікувати на швидкий вступ до НАТО

Павел підкреслив, що наразі кінцевою метою є відновлення територіальної цілісності і суверенітету України, включно з поверненням окупованого Росією Криму.

Але ми всі розуміємо, що це нелегке завдання. В осяжному майбутньому цього не станеться, - зазначає президент Чехії. Поширити

На його переконання, нинішня лінія фронту в Україні ймовірно залишиться практично незмінною протягом кількох наступних років.

Він порівняв це із кордонами, які розділяли Європу у роки холодної війни.

Ми ніколи не повинні визнавати, що ці території є частиною Росії. Ми завжди повинні називати їх тимчасово окупованими територіями. Але це не означає, що Україна або її прихильники в НАТО зможуть покласти край цій окупації найближчим часом, - пояснює Павел. Поширити

Він вважає, що росіянам вдалося перевести свою економіку на військові рейки.

Але є й певні межі. У них закінчаться всі резерви протягом року. І це поставить їх у надзвичайно скрутне становище, - підкреслив президент Чехії. Поширити

Чого Україні очікувати у питанні членства під час саміту НАТО у Вашингтоні

Журналісти видання зазначають, що зустріч лідерів НАТО цього тижня надасть ще одну можливість змінити цю ситуацію. Але і тут Павел не очікує великого прориву.