Президент Чехії Петр Павел зазначив, що в осяжному майбутньому Україна навряд чи отримає членство в НАТО.
Головні тези:
- Швидкий вступ України до НАТО непрогнозований через складні завдання з відновлення територіальної цілісності.
- Зустріч лідерів НАТО у Вашингтоні дасть можливість українцям наблизити шлях до членства, але не передбачає великого прориву.
- Президент Чехії підкреслює важливість називати тимчасово окуповані території та визначає межі впливу Росії у майбутньому.
- Українці можуть бути впевнені, що процес наближення до членства в НАТО є незворотнім, але вимагає часу та підтримки.
- Очікувати швидкого вступу України до НАТО не варто, але важливо підтримувати та розвивати співпрацю для підтримки безпеки та стабільності у регіоні.
Чому Україні не слід очікувати на швидкий вступ до НАТО
Павел підкреслив, що наразі кінцевою метою є відновлення територіальної цілісності і суверенітету України, включно з поверненням окупованого Росією Криму.
На його переконання, нинішня лінія фронту в Україні ймовірно залишиться практично незмінною протягом кількох наступних років.
Він порівняв це із кордонами, які розділяли Європу у роки холодної війни.
Він вважає, що росіянам вдалося перевести свою економіку на військові рейки.
Чого Україні очікувати у питанні членства під час саміту НАТО у Вашингтоні
Журналісти видання зазначають, що зустріч лідерів НАТО цього тижня надасть ще одну можливість змінити цю ситуацію. Але і тут Павел не очікує великого прориву.
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