Допомога для України. Чи змінилося ставлення громадян країн НАТО
Категорія
Світ
Дата публікації

Допомога для України. Чи змінилося ставлення громадян країн НАТО

Україна та НАТО
Джерело:  Укрінформ

Більшість громадян країн НАТО переконані у тому, що членство в Альянсі зміцнює безпеку їхньої країни, та підтримують продовження надання допомоги НАТО для України у боротьбі проти російської агресії.

Головні тези:

  • Серед громадян країн НАТО ставлення до членства України в Альянсі позитивне: 70% респондентів висловили підтримку.
  • 76% населення країн Альянсу підтримують суттєві витрати на оборону, а 41% підтримують збільшення таких витрат.
  • Значна кількість опитаних негативно ставиться до Росії та Китаю.
  • НАТО планує наступний саміт з координацією та підтримкою для України, наближаючи її до членства в альянсі.

61% громадян країн НАТО підтримують продовження надання допомоги Україні

Такі дані оприлюднені на сайті НАТО за результатами проведеного соціологічного дослідження перед самітом у Вашингтоні. 

Як і попередні дослідження перед самітами, цього року опитування включало питання щодо російської війни проти України. Близько двох третин респондентів в країнах Альянсу вважають, що російська війна проти України вражає безпеку їх країн (63 відсотки). Є згода переважної більшості респондентів, що їх країна має продовжувати надавати допомогу для України 61 відсоток, — йдеться у повідомленні. 

Більшість населення країн Альянсу погоджуються, що їх країна має захищати країну-союзника у разі атаки на неї (63 відсотки), ще 70 відсотків респондентів проголосували б за продовження членства їх країни в НАТО, якщо б це питання було винесено на референдум. 

Продовження суттєвих витрат на оборону підтримують 76 відсотків населення країн Альянсу. При цьому збільшення відсотку тих, хто підтримує збільшення таких витрат, хоча й продовжує зростати, складає на цей час 41 відсоток від опитаних респондентів.

При цьому значна кількість опитаних зберігають негативне ставлення до Росії та до Китаю (62 тк 48 відсотків, відповідно). 

Згадане соціологічне опитування було проведено перед черговим самітом НАТО у всіх 32-х країнах Альянсу за участі більше 30 000 респондентів. 

Як повідомлялося, 9-11 липня у Вашингтоні відбудеться ювілейний 75-й саміт НАТО, одним з головних питань якого буде нарощування військової допомоги для України.

У НАТО готують новий пакет підтримки України

Генеральний секретар Єнс Столтенберг зробив попередній огляд Вашингтонського саміту наступного тижня, наголосивши, що підтримка України буде «найневідкладнішим завданням» НАТО.

НАТО візьме на себе координацію та надання більшої частини міжнародної допомоги у сфері безпеки з командуванням на чолі з тризірковим генералом і кількома сотнями персоналу, які працюють у штаб-квартирі НАТО в Німеччині та на матеріально-технічних вузлах у східній частині Альянсу — сказав пан Столтенберг​.

Єнс Столтенберг додав, що союзники домовляться про фінансову заставу для України, і що він також очікує більш негайної військової підтримки України; більше двосторонніх угод з безпеки; і працювати над поглибленою військовою оперативною сумісністю.

Генеральний секретар зазначив, що всі ці елементи «складають міст до членства в НАТО і дуже сильний пакет для України на саміті», додавши: «Україна наближається до НАТО».

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Коли Росія розпочне війну проти НАТО — прогноз Пенса
Майк Пенс
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна підпише важливу безпекову угоду під час саміту НАТО
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
НАТО планує переконати Південну Корею у необхідності військової допомоги Україні
Єнс Столтенберг

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?