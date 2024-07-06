Допомога для України. Чи змінилося ставлення громадян країн НАТО

Більшість громадян країн НАТО переконані у тому, що членство в Альянсі зміцнює безпеку їхньої країни, та підтримують продовження надання допомоги НАТО для України у боротьбі проти російської агресії.
Головні тези:
- Серед громадян країн НАТО ставлення до членства України в Альянсі позитивне: 70% респондентів висловили підтримку.
- 76% населення країн Альянсу підтримують суттєві витрати на оборону, а 41% підтримують збільшення таких витрат.
- Значна кількість опитаних негативно ставиться до Росії та Китаю.
- НАТО планує наступний саміт з координацією та підтримкою для України, наближаючи її до членства в альянсі.
61% громадян країн НАТО підтримують продовження надання допомоги Україні
Такі дані оприлюднені на сайті НАТО за результатами проведеного соціологічного дослідження перед самітом у Вашингтоні.
Більшість населення країн Альянсу погоджуються, що їх країна має захищати країну-союзника у разі атаки на неї (63 відсотки), ще 70 відсотків респондентів проголосували б за продовження членства їх країни в НАТО, якщо б це питання було винесено на референдум.
Продовження суттєвих витрат на оборону підтримують 76 відсотків населення країн Альянсу. При цьому збільшення відсотку тих, хто підтримує збільшення таких витрат, хоча й продовжує зростати, складає на цей час 41 відсоток від опитаних респондентів.
При цьому значна кількість опитаних зберігають негативне ставлення до Росії та до Китаю (62 тк 48 відсотків, відповідно).
Згадане соціологічне опитування було проведено перед черговим самітом НАТО у всіх 32-х країнах Альянсу за участі більше 30 000 респондентів.
Як повідомлялося, 9-11 липня у Вашингтоні відбудеться ювілейний 75-й саміт НАТО, одним з головних питань якого буде нарощування військової допомоги для України.
У НАТО готують новий пакет підтримки України
Генеральний секретар Єнс Столтенберг зробив попередній огляд Вашингтонського саміту наступного тижня, наголосивши, що підтримка України буде «найневідкладнішим завданням» НАТО.
Єнс Столтенберг додав, що союзники домовляться про фінансову заставу для України, і що він також очікує більш негайної військової підтримки України; більше двосторонніх угод з безпеки; і працювати над поглибленою військовою оперативною сумісністю.
Генеральний секретар зазначив, що всі ці елементи «складають міст до членства в НАТО і дуже сильний пакет для України на саміті», додавши: «Україна наближається до НАТО».
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