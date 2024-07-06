Допомога для України. Чи змінилося ставлення громадян країн НАТО

Більшість громадян країн НАТО переконані у тому, що членство в Альянсі зміцнює безпеку їхньої країни, та підтримують продовження надання допомоги НАТО для України у боротьбі проти російської агресії.

61% громадян країн НАТО підтримують продовження надання допомоги Україні

Такі дані оприлюднені на сайті НАТО за результатами проведеного соціологічного дослідження перед самітом у Вашингтоні.

Як і попередні дослідження перед самітами, цього року опитування включало питання щодо російської війни проти України. Близько двох третин респондентів в країнах Альянсу вважають, що російська війна проти України вражає безпеку їх країн (63 відсотки). Є згода переважної більшості респондентів, що їх країна має продовжувати надавати допомогу для України 61 відсоток, — йдеться у повідомленні. Поширити

Більшість населення країн Альянсу погоджуються, що їх країна має захищати країну-союзника у разі атаки на неї (63 відсотки), ще 70 відсотків респондентів проголосували б за продовження членства їх країни в НАТО, якщо б це питання було винесено на референдум.

Продовження суттєвих витрат на оборону підтримують 76 відсотків населення країн Альянсу. При цьому збільшення відсотку тих, хто підтримує збільшення таких витрат, хоча й продовжує зростати, складає на цей час 41 відсоток від опитаних респондентів.

При цьому значна кількість опитаних зберігають негативне ставлення до Росії та до Китаю (62 тк 48 відсотків, відповідно).

Згадане соціологічне опитування було проведено перед черговим самітом НАТО у всіх 32-х країнах Альянсу за участі більше 30 000 респондентів.

Як повідомлялося, 9-11 липня у Вашингтоні відбудеться ювілейний 75-й саміт НАТО, одним з головних питань якого буде нарощування військової допомоги для України.

У НАТО готують новий пакет підтримки України

Генеральний секретар Єнс Столтенберг зробив попередній огляд Вашингтонського саміту наступного тижня, наголосивши, що підтримка України буде «найневідкладнішим завданням» НАТО.

НАТО візьме на себе координацію та надання більшої частини міжнародної допомоги у сфері безпеки з командуванням на чолі з тризірковим генералом і кількома сотнями персоналу, які працюють у штаб-квартирі НАТО в Німеччині та на матеріально-технічних вузлах у східній частині Альянсу — сказав пан Столтенберг​. Поширити

Єнс Столтенберг додав, що союзники домовляться про фінансову заставу для України, і що він також очікує більш негайної військової підтримки України; більше двосторонніх угод з безпеки; і працювати над поглибленою військовою оперативною сумісністю.

Генеральний секретар зазначив, що всі ці елементи «складають міст до членства в НАТО і дуже сильний пакет для України на саміті», додавши: «Україна наближається до НАТО».