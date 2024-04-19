Коли Росія розпочне війну проти НАТО — прогноз Пенса

Як вважає ексвіцепрезидент США Майк Пенс, армії США доведеться воювати з російськими загарбниками, якщо диктатор Володимир Путіна переможе Україну.

Війна РФ проти НАТО можлива у разі поразки України

З таким попередженням колишній поплічник Дональда Трампа виступив під час заходу в Брюсселі.

Окрім того, він вкотре закликав Конгрес США негайно підтримати додаткове фінансування військової допомоги Україні.

Майк Пенс звернув увагу на те, ізоляціонізм ніколи не є відповіддю тиранічним режимам з експансіоністськими намірами.

Якщо Путін переможе в Україні, то я не маю жодних сумнівів, що настане час, коли він перетне кордон (з Європою — ред.), і нашим чоловікам і жінкам у військовій формі доведеться воювати… Мине небагато часу, як він перетне кордон, і нашим чоловікам доведеться воювати відповідно до статті 5" договору НАТО, згідно з якою напад на одного члена Альянсу є нападом на всіх. Майк Пенс Ексвіцепрезидент США

Ба більше, на його переконання, уже незабаром міжнародна спільнота побачить дії в Тайванській протоці або десь в Південно-Китайському морі.

Пенс не приховує, що він підтримує жорстку риторику Трампа щодо нездатності європейських союзників виконати цільовий показник НАТО — витрачати 2% ВВП на оборону.

Директор ЦРУ озвучив свій прогноз щодо російсько-української війни

Як вважає директор ЦРУ Вільям Бернс, Україна може зазнати поразки у війні з Росією протягом 2024 року, якщо США не ухвалять допомогу Києву.

Існує цілком реальний ризик того, що українці можуть програти на полі бою до кінця 2024 року, або, принаймні, поставити Путіна в таке становище, коли він зможе по суті диктувати умови політичного врегулювання, — попередив Вільям Бернс. Поширити

Варто звернути увагу на те, що попередження директора ЦРУ пролунали одразу після того, як спікер Палати представників Майк Джонсон представив свій довгоочікуваний пакет зовнішньої допомоги.