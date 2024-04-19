Коли Росія розпочне війну проти НАТО — прогноз Пенса
Категорія
Політика
Дата публікації

Коли Росія розпочне війну проти НАТО — прогноз Пенса

Майк Пенс
Джерело:  Politico

Як вважає ексвіцепрезидент США Майк Пенс, армії США доведеться воювати з російськими загарбниками, якщо диктатор Володимир Путіна переможе Україну.

Війна РФ проти НАТО можлива у разі поразки України

З таким попередженням колишній поплічник Дональда Трампа виступив під час заходу в Брюсселі.

Окрім того, він вкотре закликав Конгрес США негайно підтримати додаткове фінансування військової допомоги Україні.

Майк Пенс звернув увагу на те, ізоляціонізм ніколи не є відповіддю тиранічним режимам з експансіоністськими намірами.

Якщо Путін переможе в Україні, то я не маю жодних сумнівів, що настане час, коли він перетне кордон (з Європою — ред.), і нашим чоловікам і жінкам у військовій формі доведеться воювати… Мине небагато часу, як він перетне кордон, і нашим чоловікам доведеться воювати відповідно до статті 5" договору НАТО, згідно з якою напад на одного члена Альянсу є нападом на всіх.

Майк Пенс

Майк Пенс

Ексвіцепрезидент США

Ба більше, на його переконання, уже незабаром міжнародна спільнота побачить дії в Тайванській протоці або десь в Південно-Китайському морі.

Пенс не приховує, що він підтримує жорстку риторику Трампа щодо нездатності європейських союзників виконати цільовий показник НАТО — витрачати 2% ВВП на оборону.

Директор ЦРУ озвучив свій прогноз щодо російсько-української війни

Як вважає директор ЦРУ Вільям Бернс, Україна може зазнати поразки у війні з Росією протягом 2024 року, якщо США не ухвалять допомогу Києву.

Існує цілком реальний ризик того, що українці можуть програти на полі бою до кінця 2024 року, або, принаймні, поставити Путіна в таке становище, коли він зможе по суті диктувати умови політичного врегулювання, — попередив Вільям Бернс.

Варто звернути увагу на те, що попередження директора ЦРУ пролунали одразу після того, як спікер Палати представників Майк Джонсон представив свій довгоочікуваний пакет зовнішньої допомоги.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Допомога США для України. Вашингтон розробив новий план
прапор США
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Палата представників США оприлюднила проекти допомоги Україні та Ізраїлю
Конгрес США
Конгрес США
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Концепція протиракетної оборони США застаріла. Аналітики рекомендують напрацювання ППО України
ПРО США

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?