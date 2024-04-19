Коли Росія розпочне війну проти НАТО — прогноз Пенса

Як вважає ексвіцепрезидент США Майк Пенс, армії США доведеться воювати з російськими загарбниками, якщо диктатор Володимир Путіна переможе Україну.
Війна РФ проти НАТО можлива у разі поразки України
З таким попередженням колишній поплічник Дональда Трампа виступив під час заходу в Брюсселі.
Окрім того, він вкотре закликав Конгрес США негайно підтримати додаткове фінансування військової допомоги Україні.
Майк Пенс звернув увагу на те, ізоляціонізм ніколи не є відповіддю тиранічним режимам з експансіоністськими намірами.
Ба більше, на його переконання, уже незабаром міжнародна спільнота побачить дії в Тайванській протоці або десь в Південно-Китайському морі.
Пенс не приховує, що він підтримує жорстку риторику Трампа щодо нездатності європейських союзників виконати цільовий показник НАТО — витрачати 2% ВВП на оборону.
Директор ЦРУ озвучив свій прогноз щодо російсько-української війни
Як вважає директор ЦРУ Вільям Бернс, Україна може зазнати поразки у війні з Росією протягом 2024 року, якщо США не ухвалять допомогу Києву.
Варто звернути увагу на те, що попередження директора ЦРУ пролунали одразу після того, як спікер Палати представників Майк Джонсон представив свій довгоочікуваний пакет зовнішньої допомоги.
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