Концепція протиракетної оборони США застаріла. Аналітики рекомендують напрацювання ППО України

США мають одну з найрозвинутіших систем протиракетної оборони (ПРО), яка спирається на Patriot, THAAD, SM-6, SM-3, GMD, однак сама її концепція застаріла.
Концепція ПРО США застаріла
Обновлення концепції ПРО США обговорюють заступниця міністра оборони з досліджень та розробок Хайді Шю, помічник міністра оборони США Джон Пламб, а також директор Агенції з протиракетної оборони Хіт Коллінз.
Про це пише Defense Express.
Зазначається, що досвід України у відбитті методичних ракетних та дронових атак РФ, а також удар Ірану по Ізраїлю 14 квітня, демонструють зовсім інші тенденції.
Йдеться про масовість, активне використання дронів, крилатих ракет, а також астрономічний дисбаланс витрат на перехоплення із вартістю ворожих засобів. А наявна у США система протиракетної оборони доволі погано може справлятися з таким рівнем загроз, особливо, коли мова йде про затяжну війну.
Зокрема, ключовим моментом є те, що ворог, на прикладі РФ та Ірану, може використовувати дешеві системи, які виробляються у значній кількості та забезпечують можливість масованої одночасної атаки. Також змінились загрози. Так, доля дронів стає все більшою, а крилаті ракети превалюють над балістичними. До них додаються аеробалістичні, високошвидкісні, гіперзвукові ракети.
Водночас система протиракетної оборони у США вибудовувалась за принципом збивати загрози максимально далі та з акцентом на протидію балістичним ракетам. А це означає, що спочатку починає працювати найдорожчий засіб протиракетної оборони, а на останньому етапі — найдешевший.
На противагу цій системі американські посадовці наводять приклад України, коли збиття аналогічних загроз у першому ешелоні оборони покладено на мобільні вогневі групи, які мають найменшу вартість знищення цілей, а лише на кінцевому етапі знаходиться найдорожчий Patriot.
Таким чином поточна система протиракетної оборони США, як прямо говорять посадовці, потребує можливості формування аналогічної системи на основі виносних ліній оборони, дешевших засобів перехоплення, а також активнішої роботи зі знищення дронів та ракет.
Шольц закликав країни НАТО надати Україні Patriot
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про можливості країн НАТО щодо допомоги Україні.
Про це повідомляє Європейська комісія.
Канцлер Німеччини розповів, що партнери по НАТО можуть поставити Україні шість систем Patriot, крім вже переданої Німеччиною.
За словами канцлера, Альянс ясно дав зрозуміти, що системи, наявні в країнах НАТО, можуть бути передані, щоб дати змогу Україні краще захистити себе від численних російських атак.
І я хотів би повторити цей заклик і поглибити його ще раз. Ми чули про сім додаткових систем. Одна з них — наша. Ми таки сподіваємося знайти ще шість у контексті НАТО, і я знову використав цю можливість на багатьох переговорах, щоб донести цю думку.
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