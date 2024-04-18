Концепція протиракетної оборони США застаріла. Аналітики рекомендують напрацювання ППО України

США мають одну з найрозвинутіших систем протиракетної оборони (ПРО), яка спирається на Patriot, THAAD, SM-6, SM-3, GMD, однак сама її концепція застаріла.

Концепція ПРО США застаріла

Обновлення концепції ПРО США обговорюють заступниця міністра оборони з досліджень та розробок Хайді Шю, помічник міністра оборони США Джон Пламб, а також директор Агенції з протиракетної оборони Хіт Коллінз.

Про це пише Defense Express.

Зазначається, що досвід України у відбитті методичних ракетних та дронових атак РФ, а також удар Ірану по Ізраїлю 14 квітня, демонструють зовсім інші тенденції.

Йдеться про масовість, активне використання дронів, крилатих ракет, а також астрономічний дисбаланс витрат на перехоплення із вартістю ворожих засобів. А наявна у США система протиракетної оборони доволі погано може справлятися з таким рівнем загроз, особливо, коли мова йде про затяжну війну.

Зокрема, ключовим моментом є те, що ворог, на прикладі РФ та Ірану, може використовувати дешеві системи, які виробляються у значній кількості та забезпечують можливість масованої одночасної атаки. Також змінились загрози. Так, доля дронів стає все більшою, а крилаті ракети превалюють над балістичними. До них додаються аеробалістичні, високошвидкісні, гіперзвукові ракети.

Водночас система протиракетної оборони у США вибудовувалась за принципом збивати загрози максимально далі та з акцентом на протидію балістичним ракетам. А це означає, що спочатку починає працювати найдорожчий засіб протиракетної оборони, а на останньому етапі — найдешевший.

За словами експертів, те, що концептуально накреслювалось сорок років тому, навряд може працювати зараз. У випадку масового застосування дронів та крилатих ракет, така система також концептуальна невірна. Спочатку йде запуск зенітних ракет великої дальності, які коштують декілька мільйонів за одну, а лише наприкінці працює Phalanx CIWS з вартістю секундної черги до 3,4 тис дол. Поширити

На противагу цій системі американські посадовці наводять приклад України, коли збиття аналогічних загроз у першому ешелоні оборони покладено на мобільні вогневі групи, які мають найменшу вартість знищення цілей, а лише на кінцевому етапі знаходиться найдорожчий Patriot.

Таким чином поточна система протиракетної оборони США, як прямо говорять посадовці, потребує можливості формування аналогічної системи на основі виносних ліній оборони, дешевших засобів перехоплення, а також активнішої роботи зі знищення дронів та ракет.

Шольц закликав країни НАТО надати Україні Patriot

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про можливості країн НАТО щодо допомоги Україні.

Про це повідомляє Європейська комісія.

Канцлер Німеччини розповів, що партнери по НАТО можуть поставити Україні шість систем Patriot, крім вже переданої Німеччиною.

Ми вже надали дві системи, тепер ми поставили й третю, і ми є країною, яка робить найбільш істотний внесок у цю справу. Остання, третя система, про яку ми оголосили і яка буде передана Україні та буде там використовуватися, — це також наш заклик до інших країн прийняти аналогічні рішення. Поширити

За словами канцлера, Альянс ясно дав зрозуміти, що системи, наявні в країнах НАТО, можуть бути передані, щоб дати змогу Україні краще захистити себе від численних російських атак.