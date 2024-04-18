Концепция противоракетной обороны США устарела. Аналитики рекомендуют наработки ПВО Украины

США имеют одну из самых развитых систем противоракетной обороны (ПРО), опирающуюся на Patriot, THAAD, SM-6, SM-3, GMD, однако сама ее концепция устарела.
Концепция ПРО США устарела
Обновление концепции ПРО США обсуждают заместитель министра обороны по исследованиям и разработкам Хайди Шю, помощник министра обороны США Джон Пламб, а также директор Агентства по противоракетной обороне Хит Коллинз.
Об этом пишет Defense Express.
Отмечается, что опыт Украины в отражении методических ракетных и дроновых атак РФ, а также удар Ирана по Израилю 14 апреля демонстрируют совсем другие тенденции.
Речь идет о массовости, активном использовании дронов, крылатых ракет, а также астрономическом дисбалансе расходов на перехват со стоимостью вражеских средств. А существующая в США система противоракетной обороны довольно плохо может справляться с таким уровнем угроз, особенно когда речь идет о затяжной войне.
В частности, ключевым моментом является то, что враг, на примере РФ и Ирана, может использовать дешевые системы, производимые в значительном количестве и обеспечивающие возможность массированной одновременной атаки. Также изменились угрозы. Да, судьба дронов становится все больше, а крылатые ракеты превалируют над баллистическими. К ним прилагаются аэробалистические, высокоскоростные, гиперзвуковые ракеты.
В то же время, система противоракетной обороны в США выстраивалась по принципу сбивать угрозы максимально дальше и с акцентом на противодействие баллистическим ракетам. А это значит, что сначала начинает работать самое дорогое средство противоракетной обороны, а на последнем этапе самое дешевое.
В противоположность этой системе американские чиновники приводят пример Украины, когда ущерб аналогичным угрозам в первом эшелоне обороны возложен на мобильные огневые группы, имеющие наименьшую стоимость уничтожения целей, а лишь на конечном этапе находится самый дорогой Patriot.
Таким образом, текущая система противоракетной обороны США, как прямо говорят чиновники, требует возможности формирования аналогичной системы на основе выносных линий обороны, более дешевых средств перехвата, а также более активной работы по уничтожению дронов и ракет.
Шольц призвал страны НАТО предоставить Украине Patriot
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможностях стран НАТО в помощи Украине.
Об этом сообщает Европейская комиссия.
Канцлер Германии рассказал, что партнеры по НАТО могут поставить Украине шесть систем Patriot, кроме уже переданной Германией.
По словам канцлера, Альянс ясно дал понять, что системы, существующие в странах НАТО, могут быть переданы, чтобы позволить Украине лучше оградить себя от многочисленных российских атак.
И я хотел бы повторить этот призыв и углубить его снова. Мы слышали о семи дополнительных системах. Одна из них наша. Мы надеемся найти еще шесть в контексте НАТО, и я снова использовал эту возможность на многих переговорах, чтобы донести это мнение.
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