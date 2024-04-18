Новая атака РФ на Украину. Силы ПВО уничтожили все вражеские дроны
Категория
Украина
Дата публикации

Новая атака РФ на Украину. Силы ПВО уничтожили все вражеские дроны

Воздушные Силы ВСУ
силы ППО
Читати українською

Украинским силам ПВО удалось успешно отразить новую атаку России на мирные города и села страны.

Атака России на Украину 18 апреля. Что известно

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, в ночь на 18 апреля 2024 года армия РФ атаковала Украину 13-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из районов Приморско-Ахтарск и мыса Чауда — Крым.

Все вражеские дроны удалось сбить зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины в Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

Спасибо за успешную боевую работу! Вместе — к победе!

Николай Олещук

Николай Олещук

Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант

РФ атаковала критическую инфраструктуру Ивано-Франковской области

Вражеская армия пыталась нанести удар по объектам критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

Несмотря на то, что все российские цели удалось уничтожить, обломки стали причиной пожаров.

Об этом сообщает глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

Утро для Прикарпатья началось неспокойно. На рассвете враг атаковал Ивано-Франковскую область ударными беспилотниками. Целью являлись объекты критической инфраструктуры. Все воздушные цели обезврежены, — написала она.

Как сообщает глава ОВА, в результате падения обломков возникли пожары.

Согласно последним данным, никто из гражданских в результате атаки врага не пострадал.

На месте работают соответствующие службы. Ситуация контролируемая, — добавила Светлана Онищук.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Германия начала искать дополнительные ПВО для Украины. К кому обращается?
ПВО Patriot
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Нидерланды предложили вариант обеспечения Украины ПВО
Марк Рютте
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО для Украины. Евросоюз принял срочное решение
Евросоюз

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?