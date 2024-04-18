Украинским силам ПВО удалось успешно отразить новую атаку России на мирные города и села страны.

Атака России на Украину 18 апреля. Что известно

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, в ночь на 18 апреля 2024 года армия РФ атаковала Украину 13-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из районов Приморско-Ахтарск и мыса Чауда — Крым.

Все вражеские дроны удалось сбить зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины в Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

Спасибо за успешную боевую работу! Вместе — к победе! Николай Олещук Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант

РФ атаковала критическую инфраструктуру Ивано-Франковской области

Вражеская армия пыталась нанести удар по объектам критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

Несмотря на то, что все российские цели удалось уничтожить, обломки стали причиной пожаров.

Об этом сообщает глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

Утро для Прикарпатья началось неспокойно. На рассвете враг атаковал Ивано-Франковскую область ударными беспилотниками. Целью являлись объекты критической инфраструктуры. Все воздушные цели обезврежены, — написала она. Поделиться

Как сообщает глава ОВА, в результате падения обломков возникли пожары.

Согласно последним данным, никто из гражданских в результате атаки врага не пострадал.