Українським силам ППО вдалося успішно відбити нову атаку Росії на мирні міста та села країни.
Атака Росії на Україну 18 квітня. Що відомо
Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 18 квітня 2024 року армія РФ атакувала Україну 13-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із районів Приморсько-Ахтарськ та мису Чауда — Крим.
Абсолютно усі ворожі дрони вдалося збити зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України у Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
РФ здійснила атаку критичну інфраструктуру Івано-Франківщини
Ворожа армія намагалася завдати удару по об’єктах критичної інфраструктури в Івано-Франківській області.
Попри те, що усі російські повітряні цілі вдалося знищити, уламки стали причиною пожеж.
Про це повідомляє очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
Як повідомляє очільниця ОВА, в результаті падіння уламків виникли пожежі.
Згідно з останніми даними, ніхто з цивільних у результаті атаки ворога не постраждав.
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