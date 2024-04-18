Нова атака РФ на Україну. Сили ППО знищили всі ворожі дрони
Категорія
Україна
Дата публікації

Нова атака РФ на Україну. Сили ППО знищили всі ворожі дрони

Повітряні Сили ЗСУ
сили ППО

Українським силам ППО вдалося успішно відбити нову атаку Росії на мирні міста та села країни.

Атака Росії на Україну 18 квітня. Що відомо

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 18 квітня 2024 року армія РФ атакувала Україну 13-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із районів Приморсько-Ахтарськ та мису Чауда — Крим.

Абсолютно усі ворожі дрони вдалося збити зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України у Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Дякую за успішну бойову роботу! Разом — до перемоги!

Микола Олещук

Микола Олещук

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант

РФ здійснила атаку критичну інфраструктуру Івано-Франківщини

Ворожа армія намагалася завдати удару по об’єктах критичної інфраструктури в Івано-Франківській області.

Попри те, що усі російські повітряні цілі вдалося знищити, уламки стали причиною пожеж.

Про це повідомляє очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Ранок для Прикарпаття почався неспокійно. На світанку ворог атакував Івано-Франківщину ударними безпілотниками. Ціллю були об’єкти критичної інфраструктури. Усі повітряні цілі знешкоджені, — написала вона.

Як повідомляє очільниця ОВА, в результаті падіння уламків виникли пожежі.

Згідно з останніми даними, ніхто з цивільних у результаті атаки ворога не постраждав.

На місці працюють відповідні служби. Ситуація контрольована, − додала Світлана Онищук.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Німеччина почала шукати додаткові ППО для України. До кого звертається?
ЗРК Patriot
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Нідерланди запропонували варіант забезпечення України ППО
Марк Рютте
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
ППО для України. Євросоюз ухвалив термінове рішення
Євросоюз

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?