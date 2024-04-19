Как считает эк-свице-ппрезидент США Майк Пенс, армии США придется воевать с российскими захватчиками, если диктатор Владимир Путина победит в Украине.
Война РФ против НАТО возможна в случае поражения Украины
С таким предупреждением бывший приспешник Дональда Трампа выступил во время мероприятия в Брюсселе.
Кроме того, он призвал Конгресс США немедленно поддержать дополнительное финансирование военной помощи Украине.
Майк Пенс обратил внимание на то, что изоляционизм никогда не является ответом тираническим режимам с экспансионистскими намерениями.
Более того, по его убеждению, уже скоро международное сообщество увидит действия в Тайванском проливе или где-то в Южно-Китайском море.
Пенс не скрывает, что он поддерживает жесткую риторику Трампа по поводу неспособности европейских союзников выполнить целевой показатель НАТО — тратить 2% ВВП на оборону.
Директор ЦРУ озвучил свой прогноз относительно российско-украинской войны
Как считает директор ЦРУ Уильям Бернс, Украина может потерпеть поражение в войне с Россией в течение 2024 года, если США не выделят помощь Киеву.
Стоит обратить внимание на то, что предупреждения директора ЦРУ прозвучали сразу после того, как спикер Палаты представителей Майк Джонсон представил свой долгожданный пакет внешней помощи.
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