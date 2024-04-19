Когда Россия начнет войну против НАТО — прогноз Пенса

Как считает эк-свице-ппрезидент США Майк Пенс, армии США придется воевать с российскими захватчиками, если диктатор Владимир Путина победит в Украине.

Война РФ против НАТО возможна в случае поражения Украины

С таким предупреждением бывший приспешник Дональда Трампа выступил во время мероприятия в Брюсселе.

Кроме того, он призвал Конгресс США немедленно поддержать дополнительное финансирование военной помощи Украине.

Майк Пенс обратил внимание на то, что изоляционизм никогда не является ответом тираническим режимам с экспансионистскими намерениями.

Если Путин победит в Украине, то у меня нет сомнений, что придет время, когда он пересечет границу (с Европой — ред.), и нашим мужчинам и женщинам в военной форме придется воевать… Пройдет немного времени, как он пересечет границу, и нашим мужчинам придется воевать согласно статье 5" договора НАТО, согласно которой нападение на одного члена Альянса является нападением на всех. Майк Пенс Экс-вице-президент США

Более того, по его убеждению, уже скоро международное сообщество увидит действия в Тайванском проливе или где-то в Южно-Китайском море.

Пенс не скрывает, что он поддерживает жесткую риторику Трампа по поводу неспособности европейских союзников выполнить целевой показатель НАТО — тратить 2% ВВП на оборону.

Директор ЦРУ озвучил свой прогноз относительно российско-украинской войны

Как считает директор ЦРУ Уильям Бернс, Украина может потерпеть поражение в войне с Россией в течение 2024 года, если США не выделят помощь Киеву.

Существует вполне реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя до конца 2024 года, или по крайней мере поставить Путина в такое положение, когда он сможет по сути диктовать условия политического урегулирования, — предупредил Уильям Бернс. Поделиться

Стоит обратить внимание на то, что предупреждения директора ЦРУ прозвучали сразу после того, как спикер Палаты представителей Майк Джонсон представил свой долгожданный пакет внешней помощи.