Помощь для Украины. Изменилось ли отношение граждан стран НАТО

Большинство граждан НАТО убеждены в том, что членство в Альянсе укрепляет безопасность их страны, и поддерживают продолжение оказания помощи НАТО для Украины в борьбе против российской агрессии.

61% граждан стран НАТО поддерживают продолжение оказания помощи Украине

Такие данные обнародованы на сайте НАТО по результатам проведенного социологического исследования перед саммитом в Вашингтоне.

Как и предыдущие исследования перед саммитами, в этом году опрос включал вопросы российской войны против Украины. Около двух третей респондентов в странах Альянса считают, что российская война против Украины поражает безопасность их стран (63%). Есть согласие подавляющего большинства респондентов, что страна должна продолжать оказывать помощь для Украины 61 процент, — говорится в сообщении. Поделиться

Большинство населения Североатлантического союза соглашаются, что их страна должна защищать страну-союзника в случае атаки на нее (63 процента), еще 70 процентов респондентов проголосовали бы за продолжение членства их страны в НАТО, если бы этот вопрос был вынесен на референдум.

Продолжение существенных расходов на оборону поддерживается 76 процентами населения стран Североатлантического союза. При этом увеличение процента поддерживающих увеличение таких расходов, хотя и продолжает расти, составляет на данный момент 41 процент от опрошенных респондентов.

При этом значительное количество опрошенных сохраняют негативное отношение к России и Китаю (62 тк 48 процентов соответственно).

Упомянутый социологический опрос был проведен перед очередным саммитом НАТО во всех 32 странах Альянса с участием более 30 000 респондентов.

Как сообщалось, 9-11 июля в Вашингтоне состоится юбилейный 75-й саммит НАТО, одним из главных вопросов которого будет наращивание военной помощи для Украины.

В НАТО готовят новый пакет поддержки Украины

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг сделал предварительный обзор Вашингтонского саммита на следующей неделе, подчеркнув, что поддержка Украины будет «самой неотложной задачей» НАТО.

НАТО возьмет на себя координацию и предоставление большей части международной помощи в сфере безопасности с командованием во главе с трехзвездным генералом и несколькими сотнями персонала, работающих в штаб-квартире НАТО в Германии и на материально-технических узлах в восточной части Альянса, - сказал г-н Столтенберг. . Поделиться

Йенс Столтенберг добавил, что союзники договорятся о финансовом залоге для Украины, и что он также ожидает немедленной военной поддержки Украины; больше двусторонних соглашений по безопасности; и работать над углубленной военной оперативной совместимостью.

Генеральный секретарь отметил, что все эти элементы «составляют мост в членство в НАТО и очень сильный пакет для Украины на саммите», добавив: «Украина приближается к НАТО».