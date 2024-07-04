Украина подпишет важное соглашение о безопасности во время саммита НАТО

Украина подпишет еще одно соглашение о безопасности во время саммита НАТО 9-11 июля. Она уже подготовлена.

Зеленский анонсировал сильное соглашение о безопасности на саммите НАТО

По словам главы государства, он провел длительное совещание по поводу саммита НАТО. Президент отметил, что мероприятие должно стать сильным для Украины и всех ее партнеров.

Зеленский рассказал, что при этом состоится заседание Совета Украина-НАТО. В настоящее время идет работа над новыми решениями и документами, которые будут подписаны с партнерами. В частности, должны быть хорошие новости по противовоздушной обороне.

Также подготовлено и новое соглашение безопасности для Украины. Сильное соглашение, которое действительно поддержит всю нашу архитектуру сделок безопасности. И неизменно укреплять будем. Это то, что будет гарантировать нашу безопасность до вступления Украины в НАТО — необратимое решение, — подчеркнул Зеленский. Поделиться

Соглашения по безопасности

Напомним, Украина с начала года подписала 20 договоров безопасности с союзниками. Последние документы были подписаны с Евросоюзом, Литвой и Эстонией — это произошло в один день, 27 июня.

Такие документы необходимы, чтобы обеспечить Украине помощь, если Россия решит начать повторное вторжение до вступления украинского государства в НАТО.

В частности, каждый документ предусматривает консультации с Украиной на случай новой войны с Россией. В рамках таких консультаций Киев хочет сообщить свои главные потребности и пригласить конкретную помощь.