Украина подпишет важное соглашение о безопасности во время саммита НАТО

Украина подпишет еще одно соглашение о безопасности во время саммита НАТО 9-11 июля. Она уже подготовлена.
Главные тезисы
- Президент Зеленский анонсировал подписание сильного соглашения о безопасности на саммите НАТО, которое должно стать важным шагом для Украины и ее партнеров.
- Украина с начала года подписала 20 соглашений о безопасности со своими союзниками, что подчеркивает важность международных партнерств для обеспечения безопасности страны.
- Новое соглашение будет содержать важные решения по вопросам противовоздушной обороны и других аспектов установок безопасности, которые являются критическими для Украины в условиях возможной агрессии.
- Подписанные соглашения предусматривают консультации с Украиной в случае угрозы России, что будет способствовать оперативной реакции и оказанию помощи стране в случае необходимости.
- Поддержка соглашений о безопасности и укрепление международных связей являются важными шагами для обеспечения безопасности и суверенитета Украины в сложной геополитической ситуации.
Зеленский анонсировал сильное соглашение о безопасности на саммите НАТО
По словам главы государства, он провел длительное совещание по поводу саммита НАТО. Президент отметил, что мероприятие должно стать сильным для Украины и всех ее партнеров.
Зеленский рассказал, что при этом состоится заседание Совета Украина-НАТО. В настоящее время идет работа над новыми решениями и документами, которые будут подписаны с партнерами. В частности, должны быть хорошие новости по противовоздушной обороне.
Соглашения по безопасности
Напомним, Украина с начала года подписала 20 договоров безопасности с союзниками. Последние документы были подписаны с Евросоюзом, Литвой и Эстонией — это произошло в один день, 27 июня.
Такие документы необходимы, чтобы обеспечить Украине помощь, если Россия решит начать повторное вторжение до вступления украинского государства в НАТО.
В частности, каждый документ предусматривает консультации с Украиной на случай новой войны с Россией. В рамках таких консультаций Киев хочет сообщить свои главные потребности и пригласить конкретную помощь.
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