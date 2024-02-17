Украина до сих пор получает от США оружие и боеприпасы благодаря предварительным соглашениям - Пентагон

США продолжают посылать в Украину некоторую военную помощь, несмотря на отсутствие дополнительного финансирования от Конгресса. Это происходит благодаря ранее заключенным соглашениям.

Что известно о последнем пакете помощи Украине от США

Как сообщил Пентагон, Украина продолжает получать артснаряды, ракеты для систем залпового огня HIMARS, средства противовоздушной обороны и ряд другого военного оборудования.

Впрочем, для предоставления новой помощи Украине Пентагону требуется дополнительное финансирование от Конгресса.

Последний пакет вооружений для Украины был анонсирован 27 декабря прошлого года. Тем не менее, Министерство обороны США может выполнить некоторые свои предварительные обязательства перед Киевом благодаря уже существующим контрактам по программе USAI (Инициатива содействия безопасности Украины), финансирование на которые выделили еще раньше.

В отличие от программы президентских полномочий (PDA), позволяющей Соединенным Штатам быстро поставлять оружие в Украину непосредственно из собственных складов, USAI предусматривает заказ оборудования у производителей. Эту программу использовали для поддержки ВСУ в долгосрочной перспективе. Впрочем, все финансирование для нее исчерпало, и средств на новые закупки у Пентагона не осталось, пока их не утвердит Конгресс.

Представитель Министерства обороны США Джефф Юргенсен говорит, что каждый контракт USAI имеет определенный период выполнения, сроки производства и доставки.

Помощь Украине от США. Конгресс готовит "планы Б"

На этой неделе Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долл., но законопроект еще может столкнуться с трудностями в Палате представителей США, где большинство имеют республиканцы.

До сих пор остается неизвестным, пригодится ли достаточное количество республиканцев в Палате представителей поддержать проект после его одобрения в Сенате.

Несмотря на это, важно понимать, некоторые из них уже публично давят на спикера Палаты Майка Джонсона, требуя одобрения документа.