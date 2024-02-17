Україна досі отримує від США зброю та боєприпаси завдяки попереднім угодам — Пентагон

США продовжують надсилати в Україну деяку військову допомогу, попри відсутність додаткового фінансування від Конгресу. Це відбувається завдяки угодам, які уклали раніше.

Що відомо про останній пакет допомоги Україні від США

Як повідомив Пентагон, наразі Україна продовжує отримувати артснаряди, ракети для систем залпового вогню HIMARS, засоби протиповітряної оборони та низку іншого військового обладнання.

Втім, для надання нової допомоги Україні Пентагону потрібно додаткове фінансування від Конгресу.

Останній пакет озброєнь для України анонсували 27 грудня минулого року. Проте Міністерство оборони США може виконати деякі свої попередні зобов’язання перед Києвом завдяки вже існуючим контрактам за програмою USAI (Ініціатива сприяння безпеці України), фінансування на які виділили ще раніше.

На відміну від програми президентських повноважень (PDA), яка дозволяє Сполученим Штатам швидко постачати зброю в Україну безпосередньо з власних складів, USAI передбачає замовлення обладнання у виробників. Цю програму використовували для підтримки ЗСУ в довгостроковій перспективі. Втім, наразі усе фінансування для неї вичерпали, і коштів на нові закупівлі в Пентагону не залишилося, допоки їх не затвердить Конгрес.

Речник Міністерства оборони США Джефф Юргенсен каже, що кожен контракт USAI має певний період виконання, терміни виробництва та доставки.

Допомога Україні від США. Конгрес готує "плани Б"

Цього тижня Сенат США схвалив пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд дол, але законопроєкт ще може зіткнутись із труднощами в Палаті представників США, де більшість мають республіканці.

Досі залишається невідомим, чи згодиться достатня кількість республіканців у Палаті представників підтримати проєкт після його схвалення у Сенаті.

Попри це, що важливо розуміти, деякі з них уже публічно тиснуть на спікера Палати Майка Джонсона, вимагаючи схвалення документа.