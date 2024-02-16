ЄС доведеться подвоїти військову допомогу Україні. Експерти озвучили попередження

За оцінками німецької дослідницької групи, Україні знадобиться вдвічі більше військової допомоги від Європейського Союзу, щоб заповнити прогалину в разі відсутності підтримки від США.

ЄС доведеться подвоїти військову допомогу Україні в разі відсутності підтримки від США

Майбутнє військової допомоги Києву від Вашингтона залишається вкрай невизначеним, тому підтримка з боку ЄС може стати єдиним серйозним варіантом для України на тлі продовження російського вторгнення, йдеться у звіті Кільського інституту "Відстеження підтримки України".

За період з 1 листопада 2023 року по 15 січня 2024 року оголошена військова допомога склала 9,8 мільярда євро (10,6 мільярда доларів), що менше, ніж 27 мільярдів євро за аналогічний період минулого року, з яких, за підрахунками дослідників, близько 21 мільярда євро припадає на США.

Деякі великі союзники України продовжують надавати Києву допомогу, включаючи країни Північної Європи, Німеччину та Велику Британію, тоді як частина інших донорів не обіцяли багато або ж не обіцяли нічого нового.

Це складне завдання, але, зрештою, це питання політичної волі. Країни ЄС є одними з найбагатших у світі, і досі вони не витратили навіть 1% свого ВВП рівня 2021 року на підтримку України, - сказав дослідник Кільського інституту Крістоф Требеш. Поширити

У звіті також вказується на “великий розрив” між обіцянками та реальними потоками допомоги від ЄС та його країн-членів.

Допомога Україні. Нідерланди озвучили нову пропозицію

Як заявила нещодавно очільниця Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, союзники офіційного Києва повинні нарешті створити та ухвалити план дій, згідно з яким військова підтримка України більше не матиме обмежень.

Коли мовиться про звичайне озброєння, навчання і запчастини — взагалі не повинно бути ніяких обмежень щодо підтримки України, — наголосила вона. Поширити

Кайса Оллонгрен вважає, що партнери Києва дійсно еволюціонували у питанні допомоги Україні, однак її все одно потрібно посилювати.