ЕС придется удвоить военную помощь Украине. Эксперты озвучили предупреждение

По оценкам немецкой исследовательской группы, Украине понадобится вдвое больше военной помощи от Европейского Союза, чтобы восполнить пробел в случае отсутствия поддержки от США.

ЕС придется удвоить военную помощь Украине в случае отсутствия поддержки от США

Предстоящее военное пособие Киеву от Вашингтона остается крайне неопределенным, поэтому поддержка со стороны ЕС может стать единственным серьезным вариантом для Украины на фоне продолжения российского вторжения, говорится в отчете Кильского института "Отслеживание поддержки Украины".

За период с 1 ноября 2023 года по 15 января 2024 года объявленная военная помощь составила 9,8 миллиарда евро (10,6 миллиарда долларов), что меньше 27 миллиардов евро за аналогичный период прошлого года, из которых, по подсчетам исследователей, около 21 млрд евро приходится на США.

Некоторые крупные союзники Украины продолжают оказывать Киеву помощь, включая страны Северной Европы, Германию и Великобританию, тогда как часть других доноров не обещали много или не обещали ничего нового.

Это сложная задача, но, наконец, это вопрос политической воли. Страны ЕС являются одними из самых богатых в мире, до сих пор они не потратили даже 1% своего ВВП уровня 2021 года на поддержку Украины, — сказал исследователь Кильского института Кристоф Требеш. Поделиться

В отчете также указывается на "большой разрыв" между обещаниями и реальными потоками помощи ЕС и его стран-членов.

Помощь Украине. Нидерланды озвучили новое предложение

Как заявила недавно глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, союзники официального Киева должны наконец создать и принять план действий, согласно которому военная поддержка Украины больше не будет ограничена.

Когда говорится об обычном вооружении, обучении и запчастях — вообще не должно быть никаких ограничений по поддержке Украины, — подчеркнула она. Поделиться

Кайса Оллонгрен считает, что партнеры Киева действительно эволюционировали в вопросе о помощи Украине, однако ее все равно нужно усиливать.