Україна підпише важливу безпекову угоду під час саміту НАТО

Україна підпише ще одну безпекову угоду під час саміту НАТО 9-11 липня. Вона вже підготовлена.
Головні тези:
- Президент Зеленський анонсував підписання сильної безпекової угоди на саміті НАТО, яка має стати важливим кроком для України та її партнерів.
- Україна з початку року підписала 20 безпекових угод зі своїми союзниками, що підкреслює важливість міжнародних партнерств для забезпечення безпеки країни.
- Нова угода міститиме важливі рішення з питань протиповітряної оборони та інших аспектів безпекових настанов, які є критичними для України в умовах можливої агресії.
- Підписані угоди передбачають консультації з Україною у випадку загрози від Росії, що сприятиме оперативній реакції та наданню допомоги країні у разі потреби.
- Підтримка безпекових угод та зміцнення міжнародних зв'язків є важливими кроками для забезпечення безпеки та суверенітету України в складній геополітичній ситуації.
Зеленський анонсував сильну безпекову угоду на саміті НАТО
За словами глави держави, він провів тривалу нараду щодо саміту НАТО. Президент зазначив, що захід має стати сильним для України та всіх її партнерів.
Зеленський розповів, що при цьому відбудеться засідання Ради Україна-НАТО. Наразі триває робота над новими рішеннями та документами, які будуть підписані з партнерами. Зокрема, мають бути хороші новини щодо протиповітряної оборони.
Угоди з безпеки
Нагадаємо, Україна з початку року підписала 20 безпекових угод з союзниками. Останні документи були підписані з Євросоюзом, Литвою та Естонією — це сталося в один день, 27 червня.
Такі документи необхідні, щоб забезпечити Україні допомогу у разі, якщо Росія вирішить розпочати повторне вторгнення до вступу української держави до НАТО.
Зокрема, кожен з документів передбачає консультації з Україною на випадок нової війни з Росією. У рамках таких консультацій Київ хоче повідомити про свої головні потреби та запросити конкретну допомогу.
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