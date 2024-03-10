Угода з дияволом. Даша Астаф'єва наважилася на відверте зізнання
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Угода з дияволом. Даша Астаф'єва наважилася на відверте зізнання

Даша Астаф'єва
Джерело:  online.ua

Відома українська співачка Даша Астаф'єва розповіла, чому раніше вона виступала в Росії та як про це наразі шкодує.

Даша Астаф'єва раніше любила все російське

Як відверто зізнається артистка, раніше вона дуже любила все російське: книжки, кінематограф, хотіла спілкуватись ідеальною російською.

Попри це, зірка не могла не помічати ницість громадян тієї країни.

Це відчуття, що ми всі любили Росію і вважали її наддержавою. А коли я їздила і бачила, які вони всі жлоби, к*нчені. Ти із заплющеними очима заходиш в аеропорт і бл*ть носом чуєш, що ти у Росії. Це жлобство, ненависть один до одного. Через цю висоту любові, коли почалася війна, я пі*данулася об землю.

Даша Астаф'єва

Даша Астаф'єва

Українська співачка та модель

Даша Астаф'єва та її “угода з диволом”

Зірка також звертає увагу на те, що вона залишилась в Україні, поки "щирі" українці, які до 24 лютого найбільше крутилися на радіо, втекли.

Артистка відверто зізнається, що саме через них вона виступала в Росії, адже для інших артистів не залишалося місця.

Чому я виступала у Росії? Тому що не було місця тут, усе було зайнято "щирими" українцями, якими зараз і не пахне тут. Задовбалася з ними сваритися. Я всі свої гроші великі заробила у Росії, тому що весь час, поки я там працювала, я терпіла. І до кінця свого життя я буду просити вибачення і розуміти масштаб своєї помилки й масштаб цієї угоди з дияволом, — розповіла артистка.

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Категорія
Шоу-бізнес
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