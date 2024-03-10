Угода з дияволом. Даша Астаф'єва наважилася на відверте зізнання

Чому я виступала у Росії? Тому що не було місця тут, усе було зайнято "щирими" українцями, якими зараз і не пахне тут. Задовбалася з ними сваритися. Я всі свої гроші великі заробила у Росії, тому що весь час, поки я там працювала, я терпіла. І до кінця свого життя я буду просити вибачення і розуміти масштаб своєї помилки й масштаб цієї угоди з дияволом, — розповіла артистка.