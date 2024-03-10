Угода з дияволом. Даша Астаф'єва наважилася на відверте зізнання

Відома українська співачка Даша Астаф'єва розповіла, чому раніше вона виступала в Росії та як про це наразі шкодує.
Даша Астаф'єва раніше любила все російське
Як відверто зізнається артистка, раніше вона дуже любила все російське: книжки, кінематограф, хотіла спілкуватись ідеальною російською.
Попри це, зірка не могла не помічати ницість громадян тієї країни.
Даша Астаф'єва та її “угода з диволом”
Зірка також звертає увагу на те, що вона залишилась в Україні, поки "щирі" українці, які до 24 лютого найбільше крутилися на радіо, втекли.
Артистка відверто зізнається, що саме через них вона виступала в Росії, адже для інших артистів не залишалося місця.
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