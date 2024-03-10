Сделка с дьяволом. Даша Астафьева отважилась на откровенное признание

Почему я выступала в России? Потому что не было места здесь, все было занято искренними украинцами, которыми сейчас и не пахнет здесь. Задолбалась с ними ссориться. Я все свои деньги большие заработала в России, потому что все время, пока там работала, я терпела. И до конца своей жизни я буду извиняться и понимать масштаб своей ошибки и масштаб этой сделки с дьяволом, — рассказала артистка.