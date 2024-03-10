Сделка с дьяволом. Даша Астафьева отважилась на откровенное признание
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Сделка с дьяволом. Даша Астафьева отважилась на откровенное признание

Даша Астафьева
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Источник:  online.ua

Известная украинская певица Даша Астафьева рассказала, почему раньше она выступала в России и как об этом сожалеет.

Даша Астафьева раньше любила все российское

Как откровенно признается артистка, раньше она очень любила все российское: книги, кинематограф, хотела общаться на идеальном русском.

Несмотря на это звезда не могла не замечать низость граждан этой страны.

Это чувство, что мы все любили Россию и считали ее сверхдержавой. А когда я ездила и видела, какие они все жлобы, конч*ные. Ты с закрытыми глазами заходишь в аэропорт и чувствуешь, что ты в России. Это жлобство, ненависть друг к другу. Из-за этой высоты любви, когда началась война, я упала на землю.

Даша Астафьева

Даша Астафьева

Украинская певица и модель

Даша Астафьева и ее "сделка с дьяволом"

Звезда также обращает внимание на то, что она осталась в Украине, пока "искренние" украинцы, которые до 24 февраля больше всего крутились на радио, просто выехали из страны.

Даша Астафьева откровенно признается, что именно из-за них она выступала в России, ведь другим артистам не оставалось места.

Почему я выступала в России? Потому что не было места здесь, все было занято искренними украинцами, которыми сейчас и не пахнет здесь. Задолбалась с ними ссориться. Я все свои деньги большие заработала в России, потому что все время, пока там работала, я терпела. И до конца своей жизни я буду извиняться и понимать масштаб своей ошибки и масштаб этой сделки с дьяволом, — рассказала артистка.

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