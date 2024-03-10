Сделка с дьяволом. Даша Астафьева отважилась на откровенное признание

Известная украинская певица Даша Астафьева рассказала, почему раньше она выступала в России и как об этом сожалеет.
Даша Астафьева раньше любила все российское
Как откровенно признается артистка, раньше она очень любила все российское: книги, кинематограф, хотела общаться на идеальном русском.
Несмотря на это звезда не могла не замечать низость граждан этой страны.
Даша Астафьева и ее "сделка с дьяволом"
Звезда также обращает внимание на то, что она осталась в Украине, пока "искренние" украинцы, которые до 24 февраля больше всего крутились на радио, просто выехали из страны.
Даша Астафьева откровенно признается, что именно из-за них она выступала в России, ведь другим артистам не оставалось места.
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