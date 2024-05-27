Соглашение о безопасности между Украиной и Испанией. О чем договорились

27 мая Украина подписала с Испанией важное соглашение. Так, в случае возможного повторного нападения России на Украину, Испания обязуется предоставить Украине консультации в течение 24 часов, а также скорую помощь в сфере безопасности и экономики.

Соглашение между Украиной и Испанией: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Документ предусматривает сотрудничество в ряде сфер.

Об этом сообщается на официальной странице главы государства.

Согласно тексту соглашения, оно предусматривает усиление сотрудничества между Украиной и Испанией, чтобы предоставить украинскому государству возможности оградить себя от российской агрессии, а также сдержать возможную предстоящую агрессию.

Испания поможет Украине поддерживать:

экономическую стабильность;

восстановление;

стойкость;

программу реформ.

В документе указывается, что Украина и Испания будут сотрудничать в:

сфере безопасности и обороны (участие Испании в коалициях артиллерии, бронетехники для Украины и не только, передача Украине военной помощи на 1 млрд. евро в 2024 году, сотрудничество разведки двух стран, сотрудничество в сфере оборонно-промышленного комплекса);

гражданской сфере (продолжение гуманитарной помощи Украине столько, сколько нужно, помощь украинским беженцам, поддержка реформ в Украине на пути к вступлению в Евросоюз и НАТО, помощь в восстановлении Украины от последствий российской агрессии, помощь в разминировании украинской территории);

сфере восстановления справедливости (Испания будет продолжать поддерживать украинскую формулу мира, в том числе Саммит мира, а также постарается привлечь к поддержке саммита средиземноморские, латиноамериканские и африканские страны);

сфере санкций (Испания продолжит поддерживать новые антироссийские санкции, а также помогать предотвращать попытки обхода тех ограничений, которые уже ввели ранее);

сфере компенсации ущерба (Испания продолжит совместную с Украиной работу над созданием компенсационного механизма для возмещения ущерба, потерь и ущерба, причиненного российской агрессией).

случае возможного повторного нападения (Испания обязуется предоставить Украине консультации в течение 24 часов, а также скорую помощь в сфере безопасности и экономики).

В соглашении отмечается, что срок его действия — 10 лет. Если Украина станет членом НАТО до истечения этого срока, страны будут принимать решение о дальнейшем статусе документа.

Украина подписала соглашение о безопасности с Испанией

Важное для Украины событие произошло во время визита Президента Владимира Зеленского в Испанию 27 мая.

Зеленский поблагодарил Испанию за подписание гарантий безопасности.

Я очень благодарю за это, спасибо за это соглашение. Действительно, весомый стратегический документ. В этом году мы зафиксировали 1 миллиард евро военной помощи, на период до 2027 года — 5 миллиардов для Украины от Испании через Европейский фонд мира. Поделиться

Он добавил, что Украина ценит интересы Испании к совместным проектам в производстве оружия и развитии технологий безопасности.