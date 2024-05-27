Испания передаст Украине помощь более чем на 1,1 млрд евро
Категория
Мир
Дата публикации

Испания передаст Украине помощь более чем на 1,1 млрд евро

Испания
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Источник:  El Pais

Испания намерена выделить Украине пакет военной помощи стоимостью 1,129 миллиарда евро. О передаче помощи будет объявлен во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Мадрид.

Что известно о новой помощи Испании

Источники издания отмечают, что это беспрецедентная цифра испанской военной помощи Украине или любой другой стране.

В отличие от прошлых лет, большая часть материалов будет взята не из арсеналов вооруженных сил, а будет произведена специально испанской промышленностью.

Новый пакет помощи будет включать поставки второй партии зенитных ракет Patriot, которые будут добавлены в полдюжины, уже поставленных в апреле. Министерство обороны Испании предоставит Киеву дюжину этих зенитных ракет, способных перехватывать крылатые ракеты, с помощью которых Россия уничтожает нервные центры и инфраструктуру Украины.

Кроме того, в дополнение к десяти боевым танкам Leopard 2A4, поставленным в прошлом году, будет поставлено 19 старых боевых танков Leopard 2A4.

Ожидается, что Украина получит содержимое пакета помощи до 30 июня.

Помощь Украине от Испании

Испания оказывает Украине большую поддержку с момента начала полномасштабного вторжения России. Помощь включает военную, гуманитарную и финансовую поддержку.

Так недавно стало известно, что Испания передаст Украине боеприпасы, индивидуальные аптечки и противотанковые средства.

Кроме того, испанские СМИ сообщали, что Мадрид готовит передачу Украине партии танков Leopard.

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