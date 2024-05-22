Палестина важна для установления мира на Ближнем Востоке

Норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере заявил, что признание вступит в силу 28 мая.

Он обосновал такое решение тем, что палестинское государство абсолютно необходимо для установления мира на Ближнем Востоке.

Когда мы признаем Палестину, мы можем сильнее поощрять другие страны поддерживать развитие палестинского государства, и мы можем привлечь палестинское государство к ответственности. Йонас Гар Стере Премьер-министр Норвегии

Палестина имеет собственное консульство в Норвегии с 2011 года, норвежские власти начали использовать слово «Палестина» о палестинских территориях, а ранее в мае Норвегия проголосовала за членство Палестины в ООН.

Премьер Испании Педро Санчес сообщил, что решение о признании Палестинского государства будет утверждено в Совете министров 28 мая.

Мы обязаны сделать все, что в наших силах, чтобы громко и ясно заявить, что мы не позволим разрушить два государства. Сообщаю вам, что после согласования решения в коалиции 28 мая мы одобрим признание Палестины. Педро Санчес Премьер Испании

МИД Израиля предостерег правительство Ирландии от признания Палестинского государства

Ирландское правительство заявило, что признание дополнит мирные усилия и поддержит решение о двух государствах.

В то же время министерство иностранных дел Израиля предостерегло от этого шага, заявив, что признание "приведет к росту терроризма, нестабильности в регионе и поставит под угрозу любые перспективы мира".

В последние недели Ирландия обсуждала потенциальные сроки признания Палестинского государства во время встреч с правительствами Испании, Словении, Бельгии, Норвегии и Мальты, все из которых в целом разделяют мнение Ирландии о том, что ЕС в целом должен признать Палестинское государство — говорится в сообщении. Поделиться

Также Израиль заявил, что отзывает своих послов в Ирландии и Норвегии из-за шагов по признанию Палестинского государства.

В целом, среди европейских государств независимость Палестины признают Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Швеция.