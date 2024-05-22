22 мая Норвегия, Ирландия и Испания официально подтвердили, что признают Палестину независимым государством.
Палестина важна для установления мира на Ближнем Востоке
Норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере заявил, что признание вступит в силу 28 мая.
Он обосновал такое решение тем, что палестинское государство абсолютно необходимо для установления мира на Ближнем Востоке.
Палестина имеет собственное консульство в Норвегии с 2011 года, норвежские власти начали использовать слово «Палестина» о палестинских территориях, а ранее в мае Норвегия проголосовала за членство Палестины в ООН.
Премьер Испании Педро Санчес сообщил, что решение о признании Палестинского государства будет утверждено в Совете министров 28 мая.
МИД Израиля предостерег правительство Ирландии от признания Палестинского государства
Ирландское правительство заявило, что признание дополнит мирные усилия и поддержит решение о двух государствах.
В то же время министерство иностранных дел Израиля предостерегло от этого шага, заявив, что признание "приведет к росту терроризма, нестабильности в регионе и поставит под угрозу любые перспективы мира".
Также Израиль заявил, что отзывает своих послов в Ирландии и Норвегии из-за шагов по признанию Палестинского государства.
В целом, среди европейских государств независимость Палестины признают Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Швеция.
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