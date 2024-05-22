Палестина важлива для встановлення миру на Близькому Сході

Норвезький прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре заявив, що визнання набуде чинності 28 травня.

Він обґрунтовав таке рішення тим, що палестинська держава абсолютно необхідна для встановлення миру на Близькому Сході.

Коли ми визнаємо Палестину, ми можемо сильніше заохочувати інші країни підтримувати розбудову палестинської держави, і ми можемо притягнути палестинську державу до відповідальності. Йонас Гар Стьоре Прем'єр-міністр Норвегії

Палестина має власне консульство в Норвегії з 2011 року, норвезька влада почала використовувати слово «Палестина» щодо палестинських територій, а раніше в травні Норвегія проголосувала за членство Палестини в ООН.

Прем'єр Іспанії Педро Санчес повідомив, що рішення про визнання Палестинської держави буде затверджено у Раді міністрів 28 травня.

Ми зобов'язані зробити все, що в наших силах, щоб голосно і ясно заявити, що ми не дозволимо можливості руйнування двох держав. Повідомляю вам, що після погодження рішення у коаліції 28 травня ми схвалимо визнання Палестини. Педро Санчес Прем’єр Іспанії

МЗС Ізраїлю застерегло уряд Ірландії від визнання Палестинської держави

Ірландський уряд заявив, що визнання доповнить мирні зусилля і підтримає рішення про дві держави.

Натомість міністерство закордонних справ Ізраїлю застерегло від цього кроку, заявивши, що визнання "призведе до зростання тероризму, нестабільності в регіоні і поставить під загрозу будь-які перспективи миру".

Останніми тижнями Ірландія обговорювала потенційні терміни визнання Палестинської держави під час зустрічей з урядами Іспанії, Словенії, Бельгії, Норвегії та Мальти, усі з яких загалом поділяють думку Ірландії про те, що ЄС у цілому повинен визнати Палестинську державу — йдеться у повідомленні. Поширити

Також Ізраїль заявив, що відкликає своїх послів в Ірландії та Норвегії через кроки щодо визнання Палестинської держави.

Загалом серед європейських держав незалежність Палестини визнають Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія та Швеція.