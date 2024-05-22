22 травня Норвегія, Ірландія та Іспанія офіційно підтвердили, що визнають Палестину незалежною державою.
Палестина важлива для встановлення миру на Близькому Сході
Норвезький прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре заявив, що визнання набуде чинності 28 травня.
Він обґрунтовав таке рішення тим, що палестинська держава абсолютно необхідна для встановлення миру на Близькому Сході.
Палестина має власне консульство в Норвегії з 2011 року, норвезька влада почала використовувати слово «Палестина» щодо палестинських територій, а раніше в травні Норвегія проголосувала за членство Палестини в ООН.
Прем'єр Іспанії Педро Санчес повідомив, що рішення про визнання Палестинської держави буде затверджено у Раді міністрів 28 травня.
МЗС Ізраїлю застерегло уряд Ірландії від визнання Палестинської держави
Ірландський уряд заявив, що визнання доповнить мирні зусилля і підтримає рішення про дві держави.
Натомість міністерство закордонних справ Ізраїлю застерегло від цього кроку, заявивши, що визнання "призведе до зростання тероризму, нестабільності в регіоні і поставить під загрозу будь-які перспективи миру".
Також Ізраїль заявив, що відкликає своїх послів в Ірландії та Норвегії через кроки щодо визнання Палестинської держави.
Загалом серед європейських держав незалежність Палестини визнають Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія та Швеція.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-