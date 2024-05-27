Украина и Испания подписали двустороннее соглашение о безопасности — видео

27 мая Украина и Испания подписали соглашение о гарантиях безопасности. Это уже десятый договор такого типа для Киева.

Украина подписала соглашение о безопасности с Испанией

Важное для Украины событие произошло во время визита Президента Владимира Зеленского в Испанию.

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции.

Мы сейчас подписали политический договор, который играет очень важную роль. Это договор о будущем, и это пример нашей решимости предоставить Украине все инструменты, чтобы обеспечить Украину стабильностью. Мы уже десятая страна, подписавшая такой договор с Украиной как в рамках декларации G7 в прошлом году. Педро Санчес Премьер-министр Испании

По словам Санчеса, Испания видит безопасность интегрированной, поэтому есть несколько сфер финансовой, военной, производства между Украиной и Испанией.

Поддержка, реконструкция, восстановление и разминирование — это темы, охватываемые договором. Испания оказала большую поддержку за два года и обязуется еще поддерживать на миллиард евро для того, чтобы усилить состоятельность Украины. Конечно, это противовоздушная оборона для того, чтобы защитить гражданское население, инфраструктуры, города, продолжающие страдать от атак.

В свою очередь президент Владимир Зеленский поблагодарил Испанию за подписание гарантий безопасности.

Я очень благодарю за это, спасибо за это соглашение. Действительно, весомый стратегический документ. В этом году мы зафиксировали 1 млрд евро военной помощи, на период до 2027 года — 5 млрд евро для Украины от Испании через Европейский фонд мира. Владимир Зеленский Президент Украины

Он добавил, что Украина ценит интересы Испании к совместным проектам в производстве оружия и развитии технологий безопасности.

Гарантии безопасности для Украины

В 2023 году на саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 подписали Совместную декларацию о безопасности Украины.

Соответствующие соглашения с Украиной уже подписали Великобритания, Канада, Германия, Франция, Дания, Италия, Финляндия, Нидерланды и Латвия.

Украина также работает с Соединенными Штатами по заключению соглашения о 10-летней гарантии безопасности. Они хотят завершить работу над своим контрактом уже в мае.

Что известно о визите Зеленского в Испанию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Мадрид с официальным визитом.

Самолет с главой государства приземлился в аэропорту Мадрид-Барахас. Зеленского лично встретил король Испании Фелипе VI. Видео встречи было опубликовано на официальных страницах соцсетей главы государства. Поделиться

Испанские СМИ отмечают, что это необычный шаг поддержки со стороны короля, поскольку монарх традиционно во время визитов не делает таких жестов. В последний раз Фелипе VI встречал так президента США Джо Байдена в июне 2022 года, когда американский лидер приехал в Испанию для участия в саммите НАТО.