Украина и Испания подписали двустороннее соглашение о безопасности — видео

27 мая Украина и Испания подписали соглашение о гарантиях безопасности. Это уже десятый договор такого типа для Киева.
Украина подписала соглашение о безопасности с Испанией
Важное для Украины событие произошло во время визита Президента Владимира Зеленского в Испанию.
Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции.
По словам Санчеса, Испания видит безопасность интегрированной, поэтому есть несколько сфер финансовой, военной, производства между Украиной и Испанией.
Поддержка, реконструкция, восстановление и разминирование — это темы, охватываемые договором. Испания оказала большую поддержку за два года и обязуется еще поддерживать на миллиард евро для того, чтобы усилить состоятельность Украины. Конечно, это противовоздушная оборона для того, чтобы защитить гражданское население, инфраструктуры, города, продолжающие страдать от атак.
В свою очередь президент Владимир Зеленский поблагодарил Испанию за подписание гарантий безопасности.
Он добавил, что Украина ценит интересы Испании к совместным проектам в производстве оружия и развитии технологий безопасности.
Гарантии безопасности для Украины
В 2023 году на саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 подписали Совместную декларацию о безопасности Украины.
Соответствующие соглашения с Украиной уже подписали Великобритания, Канада, Германия, Франция, Дания, Италия, Финляндия, Нидерланды и Латвия.
Украина также работает с Соединенными Штатами по заключению соглашения о 10-летней гарантии безопасности. Они хотят завершить работу над своим контрактом уже в мае.
Что известно о визите Зеленского в Испанию
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Мадрид с официальным визитом.
Испанские СМИ отмечают, что это необычный шаг поддержки со стороны короля, поскольку монарх традиционно во время визитов не делает таких жестов. В последний раз Фелипе VI встречал так президента США Джо Байдена в июне 2022 года, когда американский лидер приехал в Испанию для участия в саммите НАТО.
Прибыл в Испанию, чтобы подписать двустороннее соглашение о безопасности и провести переговоры с премьер-министром Педро Санчесом. Будем говорить о продолжении оборонного сотрудничества, подготовке нового пакета военной помощи, тренировке украинских военных, — говорится в сообщении главы государства.
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