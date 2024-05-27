Зеленский прибыл в Испанию — первые подробности

Что известно о визите Зеленского Испании

Самолет с главой государства приземлился в аэропорту Мадрид-Барахас. Зеленского лично встретил король Испании Фелипе VI. Видео встречи было обнародовано на официальных страницах соцсетей главы государства.

Испанские СМИ отмечают, что это необычный шаг поддержки со стороны короля, поскольку монарх традиционно во время визитов не делает таких жестов. В последний раз Фелипе VI встречал так президента США Джо Байдена в июне 2022 года, когда американский лидер приехал в Испанию для участия в саммите НАТО.

Прибыл в Испанию, чтобы подписать двустороннее соглашение о безопасности и провести переговоры с премьер-министром Педро Санчесом. Будем говорить о продолжении оборонного сотрудничества, подготовке нового пакета военной помощи, тренировке украинских военных, — говорится в сообщении главы государства. Поделиться

В рамках своего визита встретится с Его Величеством Королем Фелипе VI и проведет переговоры с председателями палат и фракций испанского парламента.

Впереди у нас два саммита: Саммит мира и Саммит Европейского совета. Согласуем наши шаги, чтобы каждый из них дал конкретные результаты, — добавил он. Поделиться

Что известно о новой помощи Испании

Испания намерена выделить Украине пакет военной помощи стоимостью 1,129 миллиарда евро. О передаче помощи будет объявлен во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Мадрид.

Источники издания отмечают, что это беспрецедентная цифра испанской военной помощи Украине или любой другой стране.

В отличие от прошлых лет, большая часть материалов будет взята не из арсеналов вооруженных сил, а будет произведена специально испанской промышленностью.

Новый пакет помощи будет включать поставки второй партии зенитных ракет Patriot, которые будут добавлены в полдюжины, уже поставленных в апреле. Министерство обороны Испании предоставит Киеву дюжину этих зенитных ракет, способных перехватывать крылатые ракеты, с помощью которых Россия уничтожает нервные центры и инфраструктуру Украины.

Кроме того, в дополнение к десяти боевым танкам Leopard 2A4, поставленным в прошлом году, будет поставлено 19 старых боевых танков Leopard 2A4.

Ожидается, что Украина получит содержимое пакета помощи до 30 июня.