Україна та Іспанія підписали двосторонню безпекову угоду — відео

27 травня Україна та Іспанія підписали угоду про гарантії безпеки. Це вже десятий договір такого типу для Києва.
Україна підписала безпекову угоду з Іспанією
Важлива для України подія сталася під час візити Президента Володимира Зеленського до Іспанії.
Про це заявив премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес на пресконференції.
За словами Санчеса, Іспанія бачить безпеку інтегрованою, тому є кілька сфер фінансова, військова, виробництва між Україною та Іспанією.
Підтримка, реконструкція, відновлення та розмінування — це ті теми, які охоплює договір. Іспанія надала велику підтримку за два роки і зобов'язується ще підтримувати на мільярд євро для того, щоб посилити спроможність України. Звичайно, це протиповітряна оборона для того, щоб захистити цивільне населення, інфраструктури, міста, які продовжують страждати від атак.
Своєю чергою президент Володимир Зеленський подякував Іспанії за підписання гарантій безпеки.
Він додав, що Україна цінує інтереси Іспанії до спільних проєктів у виробництві зброї та розвитку безпекових технологій.
Гарантії безпеки для України
У 2023 році на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 підписали Спільну декларацію про безпеку України.
Відповідні угоди з Україною вже підписали Великобританія, Канада, Німеччина, Франція, Данія, Італія, Фінляндія, Нідерланди та Латвія.
Україна також працює зі Сполученими Штатами над укладенням угоди про 10-річну гарантію безпеки. Вони хочуть завершити роботу над своїм контрактом вже у травні.
Що відомо про візит Зеленського до Іспанії
Президент України Володимир Зеленський прибув до Мадрида з офіційним візитом.
Іспанські ЗМІ відзначають, що це незвичайний крок підтримки з боку короля, оскільки монарх традиційно під час візитів не робить таких жестів. Востаннє Феліпе VI зустрічав так президента США Джо Байдена у червні 2022 року, коли американський лідер приїхав до Іспанії для участі в саміті НАТО.
Прибув до Іспанії, щоб підписати двосторонню безпекову угоду та провести переговори з прем’єр-міністром Педро Санчесом. Будемо говорити про продовження оборонної співпраці, підготовку нового пакету військової допомоги, тренування українських військових, — йдеться у дописі глави держави.
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