Україна та Іспанія підписали двосторонню безпекову угоду — відео

27 травня Україна та Іспанія підписали угоду про гарантії безпеки. Це вже десятий договір такого типу для Києва.

Україна підписала безпекову угоду з Іспанією

Важлива для України подія сталася під час візити Президента Володимира Зеленського до Іспанії.

Про це заявив премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес на пресконференції.

Ми зараз підписали політичний договір, який має дуже важливу роль. Це договір про майбутнє, і це приклад нашої рішучості, щоб надати Україні всі інструменти, щоб забезпечити Україну стабільністю. Ми вже десята країна, яка підписала такий договір з Україною, як в рамках декларації G7 минулого року. Педро Санчес Премʼєр-міністр Іспанії

За словами Санчеса, Іспанія бачить безпеку інтегрованою, тому є кілька сфер фінансова, військова, виробництва між Україною та Іспанією.

Підтримка, реконструкція, відновлення та розмінування — це ті теми, які охоплює договір. Іспанія надала велику підтримку за два роки і зобов'язується ще підтримувати на мільярд євро для того, щоб посилити спроможність України. Звичайно, це протиповітряна оборона для того, щоб захистити цивільне населення, інфраструктури, міста, які продовжують страждати від атак.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський подякував Іспанії за підписання гарантій безпеки.

Я дуже дякую за це, дякую за цю угоду. Дійсно, вагомий стратегічний документ. На цей рік ми зафіксували 1 мільярд євро військової допомоги, на період до 2027 року — 5 мільярдів для України від Іспанії через Європейський фонд миру. Володимир Зеленський Президент України

Він додав, що Україна цінує інтереси Іспанії до спільних проєктів у виробництві зброї та розвитку безпекових технологій.

Гарантії безпеки для України

У 2023 році на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 підписали Спільну декларацію про безпеку України.

Відповідні угоди з Україною вже підписали Великобританія, Канада, Німеччина, Франція, Данія, Італія, Фінляндія, Нідерланди та Латвія.

Україна також працює зі Сполученими Штатами над укладенням угоди про 10-річну гарантію безпеки. Вони хочуть завершити роботу над своїм контрактом вже у травні.

Що відомо про візит Зеленського до Іспанії

Президент України Володимир Зеленський прибув до Мадрида з офіційним візитом.

Літак із очільником держави приземлився в аеропорту Мадрид-Барахас. Зеленського особисто зустрів король Іспанії Феліпе VI. Відео зустрічі було оприлюднено на офіційних сторінках соцмереж глави держави. Поширити

Іспанські ЗМІ відзначають, що це незвичайний крок підтримки з боку короля, оскільки монарх традиційно під час візитів не робить таких жестів. Востаннє Феліпе VI зустрічав так президента США Джо Байдена у червні 2022 року, коли американський лідер приїхав до Іспанії для участі в саміті НАТО.