По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, в ходе саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля с представителями Южной Кореи будут обсуждены практические пути сотрудничества с Украиной.

Что известно о вероятности военной помощи Украине от Южной Кореи

Отмечается, что во время саммита в Вашингтоне планируется разработать план практического сотрудничества с Украиной в рамках флагманских проектов, в частности, в киберпространстве и новых технологий, а также оборонного сотрудничества.

Флагманский проект частично касается медицинского образования украинских солдат. Мы также рассматриваем, как мы можем расширить обмен разведывательной информацией с Южной Кореей, – пояснил Столтенберг. Поделиться

Генсек НАТО подчеркнул важность сотрудничества с индо-тихоокеанскими партнерами на фоне продолжения Россией преступной войны против Украины и получения Кремлем помощи от КНДР, Ирана и Китая.

Иран и Северная Корея подпитывают русскую войну с помощью беспилотников и снарядов. Китай поддерживает российскую военную экономику и снабжает микроэлектронику и другие товары двойного назначения для российской войны. Чем ближе эти авторитарные игроки сближаются, тем важнее нам тесно сотрудничать с нашими друзьями в Индо-Тихоокеанском регионе, – подчеркнул Столтенберг. Поделиться

От чего будет зависеть военная помощь Южной Кореи Украине

Советник по национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Чжин отметил, что объемы поставок вооружений Украине будут зависеть от того, как Россия будет сотрудничать с КНДР.

Он подтвердил, что Сеул пересмотрит возможность поставки оружия Украине после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин подписали договор о взаимной обороне в случае войны.