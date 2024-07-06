По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, в ходе саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля с представителями Южной Кореи будут обсуждены практические пути сотрудничества с Украиной.
Главные тезисы
- На саммите НАТО в Вашингтоне обсуждаются практические пути сотрудничества Южной Кореи с Украиной, включая оборонную отрасль и киберпространство.
- Военная помощь Южной Кореи Украине может зависеть от сотрудничества России с КНДР и подписания договора о взаимной обороне между Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным.
- Советник по национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Чжин подтвердил возможность поставок 155-мм артиллерийских снарядов и систем противовоздушной обороны Украине.
- Тесное сотрудничество между НАТО, Южной Кореей и Украиной станет ключевым фактором для поддержания безопасности и стабильности в регионе.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг обращает внимание на важность сотрудничества с индо-тихоокеанскими партнерами в контексте продолжения войны России против Украины и ее поддержки Ираном, Китаем и КНДР.
Что известно о вероятности военной помощи Украине от Южной Кореи
Отмечается, что во время саммита в Вашингтоне планируется разработать план практического сотрудничества с Украиной в рамках флагманских проектов, в частности, в киберпространстве и новых технологий, а также оборонного сотрудничества.
Генсек НАТО подчеркнул важность сотрудничества с индо-тихоокеанскими партнерами на фоне продолжения Россией преступной войны против Украины и получения Кремлем помощи от КНДР, Ирана и Китая.
От чего будет зависеть военная помощь Южной Кореи Украине
Советник по национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Чжин отметил, что объемы поставок вооружений Украине будут зависеть от того, как Россия будет сотрудничать с КНДР.
Он подтвердил, что Сеул пересмотрит возможность поставки оружия Украине после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин подписали договор о взаимной обороне в случае войны.
Среди рассматриваемых потенциальных вооружений — 155-мм артиллерийские снаряды, а также системы противовоздушной обороны, которые нужны Украине
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