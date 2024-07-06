НАТО планирует убедить Южную Корею в необходимости военной помощи Украине
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Политика
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НАТО планирует убедить Южную Корею в необходимости военной помощи Украине

Йенс Столтенберг
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Источник:  Украинская правда

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, в ходе саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля с представителями Южной Кореи будут обсуждены практические пути сотрудничества с Украиной.

Главные тезисы

  • На саммите НАТО в Вашингтоне обсуждаются практические пути сотрудничества Южной Кореи с Украиной, включая оборонную отрасль и киберпространство.
  • Военная помощь Южной Кореи Украине может зависеть от сотрудничества России с КНДР и подписания договора о взаимной обороне между Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным.
  • Советник по национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Чжин подтвердил возможность поставок 155-мм артиллерийских снарядов и систем противовоздушной обороны Украине.
  • Тесное сотрудничество между НАТО, Южной Кореей и Украиной станет ключевым фактором для поддержания безопасности и стабильности в регионе.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг обращает внимание на важность сотрудничества с индо-тихоокеанскими партнерами в контексте продолжения войны России против Украины и ее поддержки Ираном, Китаем и КНДР.

Что известно о вероятности военной помощи Украине от Южной Кореи

Отмечается, что во время саммита в Вашингтоне планируется разработать план практического сотрудничества с Украиной в рамках флагманских проектов, в частности, в киберпространстве и новых технологий, а также оборонного сотрудничества.

Флагманский проект частично касается медицинского образования украинских солдат. Мы также рассматриваем, как мы можем расширить обмен разведывательной информацией с Южной Кореей, – пояснил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул важность сотрудничества с индо-тихоокеанскими партнерами на фоне продолжения Россией преступной войны против Украины и получения Кремлем помощи от КНДР, Ирана и Китая.

Иран и Северная Корея подпитывают русскую войну с помощью беспилотников и снарядов. Китай поддерживает российскую военную экономику и снабжает микроэлектронику и другие товары двойного назначения для российской войны. Чем ближе эти авторитарные игроки сближаются, тем важнее нам тесно сотрудничать с нашими друзьями в Индо-Тихоокеанском регионе, – подчеркнул Столтенберг.

От чего будет зависеть военная помощь Южной Кореи Украине

Советник по национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Чжин отметил, что объемы поставок вооружений Украине будут зависеть от того, как Россия будет сотрудничать с КНДР.

Он подтвердил, что Сеул пересмотрит возможность поставки оружия Украине после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин подписали договор о взаимной обороне в случае войны.

Среди рассматриваемых потенциальных вооружений — 155-мм артиллерийские снаряды, а также системы противовоздушной обороны, которые нужны Украине

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