Южная Корея ввела санкции против КНДР и РФ. Что туда вошло

Южная Корея ввела санкции против ракетного управления КНДР и 4 российских судов за нарушение резолюций Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН).
Главные тезисы
- Под санкции также попали пять организаций, включая Ракетное управление Северной Кореи, ответственное за запуск ракеты 26 июня.
- Китай требует от ЕС отменить санкции против собственных компаний, что ставит под угрозу обмены и сотрудничество между китайским и российским бизнесом.
- Европейский Союз ввел жесткие ограничения на продажу товаров и технологий двойного назначения для ужесточения российского сектора обороны и безопасности.
Что известно о санкциях Южной Кореи против КНДР и России
Как отмечают в Министерстве иностранных дел (МИД) Южной Кореи, санкции были введены из-за участия в незаконной торговле оружием и топливом и другой деятельности.
Ограничения также коснутся пяти организаций, включая Ракетное управление Северной Кореи, ответственное за последний запуск ракеты 26 июня.
В МИД добавили, что этот шаг является ответом на недавно подписанное соглашение между Россией и КНДР о стратегическом партнерстве.
В общем, под санкции попали:
четыре российских судна, которые были вовлечены в поставки рафинированной нефти в КНДР;
российское ООО "М Лизинг", ответственное за торговлю оружием между Москвой и Пхеньяном;
компания "Евромаркет", расположенная в Грузии и продававшая российскую нефть в Северную Корею.
восемь граждан КНДР, участвующих в разработке и управлении ракетами в Ракетном управлении Северной Кореи.
Китай требует от ЕС отменить санкции против собственных компаний
Китай призывает руководство ЕС упразднить санкции против китайских компаний.
В 14-й пакет антироссийских санкций ЕС, вошли несколько расположенных в Гонконге компаний, а также два глобальных спутниковых гиганта.
ЕС ввел жесткие ограничения на продажу "товаров и технологий двойного назначения", которые могут быть использованы для "ужесточения российского сектора обороны и безопасности".
Во вторник, 25 июня, Пекин нанес ответный удар — официальные китайские чиновники заявили, что выступают против "односторонних санкций, не имеющих под собой никакой основы в международном праве", и направил "строгие ноты" ЕС.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-