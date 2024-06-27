Южная Корея ввела санкции против КНДР и РФ. Что туда вошло
Категория
Мир
Дата публикации

Южная Корея ввела санкции против КНДР и РФ. Что туда вошло

Южная Корея ввела санкции против КНДР и РФ. Что туда вошло
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Источник:  Yonhap

Южная Корея ввела санкции против ракетного управления КНДР и 4 российских судов за нарушение резолюций Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН).

Главные тезисы

 

  • Под санкции также попали пять организаций, включая Ракетное управление Северной Кореи, ответственное за запуск ракеты 26 июня.
  • Китай требует от ЕС отменить санкции против собственных компаний, что ставит под угрозу обмены и сотрудничество между китайским и российским бизнесом.
  • Европейский Союз ввел жесткие ограничения на продажу товаров и технологий двойного назначения для ужесточения российского сектора обороны и безопасности.

Что известно о санкциях Южной Кореи против КНДР и России

Как отмечают в Министерстве иностранных дел (МИД) Южной Кореи, санкции были введены из-за участия в незаконной торговле оружием и топливом и другой деятельности.

Ограничения также коснутся пяти организаций, включая Ракетное управление Северной Кореи, ответственное за последний запуск ракеты 26 июня.

В МИД добавили, что этот шаг является ответом на недавно подписанное соглашение между Россией и КНДР о стратегическом партнерстве.

В общем, под санкции попали:

  • четыре российских судна, которые были вовлечены в поставки рафинированной нефти в КНДР;

  • российское ООО "М Лизинг", ответственное за торговлю оружием между Москвой и Пхеньяном;

  • компания "Евромаркет", расположенная в Грузии и продававшая российскую нефть в Северную Корею.

  • восемь граждан КНДР, участвующих в разработке и управлении ракетами в Ракетном управлении Северной Кореи.

Китай требует от ЕС отменить санкции против собственных компаний

Китай призывает руководство ЕС упразднить санкции против китайских компаний.

В 14-й пакет антироссийских санкций ЕС, вошли несколько расположенных в Гонконге компаний, а также два глобальных спутниковых гиганта.

ЕС ввел жесткие ограничения на продажу "товаров и технологий двойного назначения", которые могут быть использованы для "ужесточения российского сектора обороны и безопасности".

Во вторник, 25 июня, Пекин нанес ответный удар — официальные китайские чиновники заявили, что выступают против "односторонних санкций, не имеющих под собой никакой основы в международном праве", и направил "строгие ноты" ЕС.

Развитие нормальных обменов и сотрудничества между китайским и российским бизнесом не направлено против ни одной третьей стороны, — заявила представитель МИД КНР Мао Нин.

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