Южная Корея ввела санкции против КНДР и РФ. Что туда вошло

Южная Корея ввела санкции против ракетного управления КНДР и 4 российских судов за нарушение резолюций Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН).

Что известно о санкциях Южной Кореи против КНДР и России

Как отмечают в Министерстве иностранных дел (МИД) Южной Кореи, санкции были введены из-за участия в незаконной торговле оружием и топливом и другой деятельности.

Ограничения также коснутся пяти организаций, включая Ракетное управление Северной Кореи, ответственное за последний запуск ракеты 26 июня.

В МИД добавили, что этот шаг является ответом на недавно подписанное соглашение между Россией и КНДР о стратегическом партнерстве.

В общем, под санкции попали:

четыре российских судна, которые были вовлечены в поставки рафинированной нефти в КНДР;

российское ООО "М Лизинг", ответственное за торговлю оружием между Москвой и Пхеньяном;

компания "Евромаркет", расположенная в Грузии и продававшая российскую нефть в Северную Корею.

восемь граждан КНДР, участвующих в разработке и управлении ракетами в Ракетном управлении Северной Кореи.

Китай требует от ЕС отменить санкции против собственных компаний

Китай призывает руководство ЕС упразднить санкции против китайских компаний.

В 14-й пакет антироссийских санкций ЕС, вошли несколько расположенных в Гонконге компаний, а также два глобальных спутниковых гиганта.

ЕС ввел жесткие ограничения на продажу "товаров и технологий двойного назначения", которые могут быть использованы для "ужесточения российского сектора обороны и безопасности".

Во вторник, 25 июня, Пекин нанес ответный удар — официальные китайские чиновники заявили, что выступают против "односторонних санкций, не имеющих под собой никакой основы в международном праве", и направил "строгие ноты" ЕС.