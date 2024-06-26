Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иск российского миллиардера Дмитрия Пумпянского по поводу исключения его и жены из санкционного списка Европейского союза.
Главные тезисы
- Дмитрий Пумпянский стал первым российским олигархом, которому удалось добиться снятия санкций ЕС через суд.
- Европейский суд отметил, что участие Пумпянского в предприятиях не является основанием для включения его в санкционный список.
- Решение суда обязывает Совет Евросоюза оплатить расходы, понесенные бизнесменом в связи с санкциями.
- Данное событие может иметь важные последствия для других российских предпринимателей, попавших в санкционные списки.
- По решению суда также исключена из санкционного списка ЕС жена Дмитрия Пумпянского, Галина.
Что известно о снятии санкций ЕС с российского миллиардера Дмитрия Пумпянского и его жены
В судебном постановлении отмечается , что прежнее совладение Пумпянским группой "Синара" и Трубной металлургической компанией (ТМК), а также его должность топ-менеджера в этих компаниях не является основанием для включения его в санкционный список ЕС.
Решение о санкциях в отношении Пумпянского будет аннулировано, а Совету Евросоюза приказано оплатить расходы, понесенные бизнесменом.
Это решение также касается жены Пумпянского, Галины, исключенной из черного списка ЕС.
Что известно о включении Пумпянского в санкционный список ЕС
Пумпянского внесли в санкционный список ЕС и Великобритании сразу после преступного вторжения оккупационной армии РФ в Украину.
На тот момент он контролировал 90% ТМК, являлся членом ее совета директоров, а также бенефициаром и президентом "Синары". Из-за санкций он оставил все должности в обеих компаниях.
В сентябре 2023 года суд ЕС отказался снять ограничения с Пумпянского, аргументируя это тем, что хотя бизнесмен и "не играл прямой роли в военном наступлении в Украине, он участвует в секторах экономики, представляющих существенный источник дохода для правительства Российской Федерации".
Пумпянский стал первым российским миллиардером, добившимся снятием санкций ЕС через суд.
По данным СМИ, состояние бизнесмена оценивается в 3,3 млрд долларов.
До него аналогичных решений суда добились вице-президент АФК "Система" Сергей Мндоянц и эксдиректор торговой площадки "Ozon" Александра Шульгина, не входящие в рейтинг самых богатых людей России.
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