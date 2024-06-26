Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иск российского миллиардера Дмитрия Пумпянского по поводу исключения его и жены из санкционного списка Европейского союза.

Что известно о снятии санкций ЕС с российского миллиардера Дмитрия Пумпянского и его жены

В судебном постановлении отмечается , что прежнее совладение Пумпянским группой "Синара" и Трубной металлургической компанией (ТМК), а также его должность топ-менеджера в этих компаниях не является основанием для включения его в санкционный список ЕС.

Решение о санкциях в отношении Пумпянского будет аннулировано, а Совету Евросоюза приказано оплатить расходы, понесенные бизнесменом.

Это решение также касается жены Пумпянского, Галины, исключенной из черного списка ЕС.

Что известно о включении Пумпянского в санкционный список ЕС

Пумпянского внесли в санкционный список ЕС и Великобритании сразу после преступного вторжения оккупационной армии РФ в Украину.

На тот момент он контролировал 90% ТМК, являлся членом ее совета директоров, а также бенефициаром и президентом "Синары". Из-за санкций он оставил все должности в обеих компаниях.

В сентябре 2023 года суд ЕС отказался снять ограничения с Пумпянского, аргументируя это тем, что хотя бизнесмен и "не играл прямой роли в военном наступлении в Украине, он участвует в секторах экономики, представляющих существенный источник дохода для правительства Российской Федерации".

Пумпянский стал первым российским миллиардером, добившимся снятием санкций ЕС через суд.

По данным СМИ, состояние бизнесмена оценивается в 3,3 млрд долларов.

До него аналогичных решений суда добились вице-президент АФК "Система" Сергей Мндоянц и эксдиректор торговой площадки "Ozon" Александра Шульгина, не входящие в рейтинг самых богатых людей России.