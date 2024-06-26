Європейський суд загальної юрисдикції задовільнив позов російського мільярдера Дмитра Пумпянського щодо виключення його та дружини з санкційного списку Європейського союзу.

Що відомо про зняття санкцій ЄС з російського мільярдера Дмитра Пумпянського та його дружини

У судовій постанові зазначається, що колишнє співволодіння Пумпянським групою "Сінара" та Трубною металургійною компанією (ТМК), а також його посада топ-менеджера у цих компаніях не є підставою для включення його у санкційний список ЄС.

Рішення про санкції щодо Пумпянського буде анульовано, а Раді Євросоюзу наказано сплатити витрати, понесені бізнесменом.

Це рішення також стосується дружини Пумпянського, Галини, яка була виключена з чорного списку ЄС.

Що відомо про включення Пумпянського до санкційного списку ЄС

Пумпянського внесли до санкційного списку ЄС та Великої Британії одразу після злочинного вторгнення окупаційної армії РФ в Україну.

На той момент він контролював 90% ТМК, був членом її ради директорів, а також бенефіціаром і президентом "Сінари". Через санкції він залишив усі посади в обох компаніях.

У вересні 2023 року суд ЄС відмовився зняти обмеження з Пумпянського, аргументуючи це тим, що хоча бізнесмен і "не відігравав прямої ролі у військовому наступі в Україні, він бере участь у секторах економіки, які являють собою істотне джерело доходу для уряду Російської Федерації".

Пумпянський став першим російським мільярдером, який домігся зняття санкцій ЄС через суд.

За даними ЗМІ, статки бізнесмена оцінюються в 3,3 млрд доларів.

До нього аналогічних рішень суду домоглися віцепрезидент АФК "Система" Сергій Мндоянц та ексдиректорка торговельного майданчика "Ozon" Олександра Шульгіна, які не входять до рейтингу найбагатших людей Росії.