Європейський суд загальної юрисдикції задовільнив позов російського мільярдера Дмитра Пумпянського щодо виключення його та дружини з санкційного списку Європейського союзу.
Головні тези:
- Європейський суд задовільнив позов російського олігарха Дмитра Пумпянського щодо виключення його та дружини з санкційного списку ЄС.
- Рішенням зазначається, що колишнє співволодіння Пумпянським підприємствами не є підставою для санкцій Євросоюзу.
- Пумпянський був включений до санкційного списку ЄС після російського вторгнення в Україну, але тепер він перший російський мільярдер, який домігся зняття санкцій через суд.
- За рішенням суду Рада Євросоюзу повинна сплатити витрати, понесені бізнесменом у зв'язку з санкціями.
Що відомо про зняття санкцій ЄС з російського мільярдера Дмитра Пумпянського та його дружини
У судовій постанові зазначається, що колишнє співволодіння Пумпянським групою "Сінара" та Трубною металургійною компанією (ТМК), а також його посада топ-менеджера у цих компаніях не є підставою для включення його у санкційний список ЄС.
Рішення про санкції щодо Пумпянського буде анульовано, а Раді Євросоюзу наказано сплатити витрати, понесені бізнесменом.
Це рішення також стосується дружини Пумпянського, Галини, яка була виключена з чорного списку ЄС.
Що відомо про включення Пумпянського до санкційного списку ЄС
Пумпянського внесли до санкційного списку ЄС та Великої Британії одразу після злочинного вторгнення окупаційної армії РФ в Україну.
На той момент він контролював 90% ТМК, був членом її ради директорів, а також бенефіціаром і президентом "Сінари". Через санкції він залишив усі посади в обох компаніях.
У вересні 2023 року суд ЄС відмовився зняти обмеження з Пумпянського, аргументуючи це тим, що хоча бізнесмен і "не відігравав прямої ролі у військовому наступі в Україні, він бере участь у секторах економіки, які являють собою істотне джерело доходу для уряду Російської Федерації".
Пумпянський став першим російським мільярдером, який домігся зняття санкцій ЄС через суд.
За даними ЗМІ, статки бізнесмена оцінюються в 3,3 млрд доларів.
До нього аналогічних рішень суду домоглися віцепрезидент АФК "Система" Сергій Мндоянц та ексдиректорка торговельного майданчика "Ozon" Олександра Шульгіна, які не входять до рейтингу найбагатших людей Росії.
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