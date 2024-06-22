Нові санкції ЄС проти РФ. Як команда Орбана шантажувала Брюссель
Категорія
Економіка
Дата публікації

Нові санкції ЄС проти РФ. Як команда Орбана шантажувала Брюссель

Орбан
Джерело:  Радіо Свобода

Угорська служба "Радіо Свобода" змогла дізнатися про те, чому офіційний Будапешт врешті-решт підтримав 14-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ, який передбачає обмеження постачання російського скрапленого газу (СПГ).

Головні тези:

 

  • Шляхом шантажу Орбану вдалося забезпечити надійний захист свого ядерного проєкту від санкцій ЄС.
  • Нові санкції ЄС створюють значні труднощі для постачання російського скрапленого газу до Європи та можуть змусити Кремль переглянути свою бізнес-модель.
  • Європейські компанії, що працюють в Росії, повинні дотримуватися нових санкцій, що створює додаткові виклики для бізнесу.

Євросоюз погодився на нову умову Угорщини

За словами журналістів, Угорщина відмовилася від блокування санкцій ЄС щодо постачання російського СПГ, але в обмін на це "Пакш II" отримав горизонтальне звільнення від санкцій.

Шляхом шантажу Віктору Орбану та його команді вдалося добитися того, що ядерний проєкт, назавжди захищений від усіх нинішніх і майбутніх потенційних обмежень.

Видання звертає увагу на те, що ця поступка не змінює позицію офіційного Будапешта, яка полягає в тому, що він виступає проти всіх санкцій, пов'язаних з ядерними питаннями, включаючи санкції проти керівників "Росатому" за їхню роль у російській окупації та експлуатації Запорізької атомної електростанції.

Це значний крок вперед, навіть якщо щойно прийняті заходи не впливають на постачання російського скрапленого природного газу до Європи, а лише забороняють його реекспорт до третіх країн з європейських (переважно бельгійських та французьких) портів.

Новий санкційний удар по РФ є справді потужним

Що важливо розуміти, у 2023 році країна-агресорка РФ заробила близько 8 мільярдів євро на експорті скрапленого природного газу

Офіційний Брюссель звертає увагу на те, що нове ембарго торкнеться приблизно лише чверті цієї суми.

Однак, на тлі нових санкцій, Кремлю, цілком можливо, доведеться переосмислити свою бізнес-модель і доставляти природний газ новими маршрутами (наприклад, через Північний Льодовитий океан) на ринки збуту в Азії.

Для цього знадобляться спеціальні криголами.

Угорщина мала ще одне серйозне застереження проти пропозиції щодо санкцій, а саме те, що пропозиція зобов'язала б європейські материнські компанії, присутні в Росії, забезпечити дотримання санкцій у випадку їхніх дочірніх компаній у цій країні.

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