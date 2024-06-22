Нові санкції ЄС проти РФ. Як команда Орбана шантажувала Брюссель

Угорська служба "Радіо Свобода" змогла дізнатися про те, чому офіційний Будапешт врешті-решт підтримав 14-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ, який передбачає обмеження постачання російського скрапленого газу (СПГ).

Євросоюз погодився на нову умову Угорщини

За словами журналістів, Угорщина відмовилася від блокування санкцій ЄС щодо постачання російського СПГ, але в обмін на це "Пакш II" отримав горизонтальне звільнення від санкцій.

Шляхом шантажу Віктору Орбану та його команді вдалося добитися того, що ядерний проєкт, назавжди захищений від усіх нинішніх і майбутніх потенційних обмежень.

Видання звертає увагу на те, що ця поступка не змінює позицію офіційного Будапешта, яка полягає в тому, що він виступає проти всіх санкцій, пов'язаних з ядерними питаннями, включаючи санкції проти керівників "Росатому" за їхню роль у російській окупації та експлуатації Запорізької атомної електростанції.

Це значний крок вперед, навіть якщо щойно прийняті заходи не впливають на постачання російського скрапленого природного газу до Європи, а лише забороняють його реекспорт до третіх країн з європейських (переважно бельгійських та французьких) портів. Поширити

Новий санкційний удар по РФ є справді потужним

Що важливо розуміти, у 2023 році країна-агресорка РФ заробила близько 8 мільярдів євро на експорті скрапленого природного газу

Офіційний Брюссель звертає увагу на те, що нове ембарго торкнеться приблизно лише чверті цієї суми.

Однак, на тлі нових санкцій, Кремлю, цілком можливо, доведеться переосмислити свою бізнес-модель і доставляти природний газ новими маршрутами (наприклад, через Північний Льодовитий океан) на ринки збуту в Азії.

Для цього знадобляться спеціальні криголами.