Японія вперше запровадила санкції проти китайських компаній. Відома причина

Японія ввела торговельні санкції на китайські компанії, які підтримують війну Росії проти України.

Японія запровадила санкції проти Китаю за підтримку війни в Україні

Під санкції потрапили компанії Asia Pacific Links Ltd та Yilufa Electronics Limited

Японія наклала торговельні обмеження щодо китайських компаній проти окремих осіб і груп, які підтримують війну Росії в Україні.

Крім того, нові санкції також торкнулися компаній з Індії, Казахстану та Узбекистану.

За даними Міністерства закордонних справ Японії, це перший випадок, коли Японія вводить санкції проти китайських компаній у зв'язку з війною в Україні. Серед компаній, що потрапили під санкції, — гонконгська Asia Pacific Links Ltd, яка постачала мікрочіпи для російських безпілотників, і китайська Yilufa Electronics Limited.

Санкції, які відповідають попереднім заходам, запровадженим іншими країнами, включно зі США, забороняють японським компаніям експортувати продукцію на адресу цих фірм.

Україна та Японія уклали двосторонню безпекову угоду

В Італії Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда підписали двосторонню Угоду про підтримку України та співробітництво між Україною та урядом Японії.

Для Японії такий тип угоди та рівень підтримки — безпрецедентні.

Документ фіксує основні напрями довгострокової підтримки з боку Японії у сфері безпеки та оборони, гуманітарної допомоги, відновлення та відбудови.

Цього року Японія надасть нашій державі 4,5 млрд дол США і продовжить допомагати протягом усього десятирічного терміну дії угоди. Загалом сума допомоги, яку надала Японія з березня 2022 року, становитиме понад 12 млрд дол.

Документ передбачає передачу Україні нелетального обладнання, з урахуванням конституційних обмежень Японії, та закріплює подальший розвиток співпраці в межах коаліцій спроможностей, членом яких є Японія, зокрема коаліцій з інформаційних технологій та розмінування.