Японія ввела нові санкції проти російських компаній
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Економіка
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Японія ввела нові санкції проти російських компаній

японія
Джерело:  Kyodo

Уряд Японії помістив під санкції девʼять організацій, розташованих у РФ, одного росіянина і дві кіпрські фірми через те, що вони купували Москві зброю у Північної Кореї.

Що відомо про нові санкції Японії проти РФ

У Міністерстві закордонних справ Японії засудили російські закупівлі зброї у КНДР, оскільки це порушення резолюцій Ради Безпеки ООН, які забороняють передачу та закупівлю будь-якої зброї та повʼязаних з нею матеріалів у Північній Кореї.

Оскільки російське вторгнення в Україну триває, вкрай важливо вживати заходів у координації з міжнародним співтовариством, — повідомив головний секретар Кабінету міністрів Йосімаса Хаясі

Активи в Японії, якими володіють зазначені організації, включно із судноплавними фірмами та військовими обʼєктами, а також ті, які у країні має російський бізнесмен, будуть заморожені.

Співпраця Росії та КНДР

У січні 2023 року США оприлюднили докази, що Північна Корея постачає Росії зброю щонайменше від листопада 2022 року.

Глава української воєнної розвідки Кирило Буданов на початку 2024 року заявляв, що КНДР зараз є найбільшим постачальником озброєння в РФ.

На початку 2024 року західні медіа написали, що Росія отримала партію балістичних ракет з КНДР (кілька десятків) і пускові установки до них. Одночасно з цим США офіційно заявили, що Росія має балістичні ракети малої дальності від КНДР і запускала їх по Україні.

10 січня постпред Південної Кореї в ООН заявив, що Північна Корея використовує Україну як полігон для тестування своїх балістичних ракет за допомогою Росії.

23 лютого 2024 року ГУР заявив, що Північна Корея передала РФ півтора мільйона артилерійських боєприпасів.

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