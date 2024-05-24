Японии ввела новые санкции против российских компаний
Категория
Экономика
Дата публикации

Японии ввела новые санкции против российских компаний

япония
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Источник:  Kyodo

Правительство Японии поместило под санкции девять организаций, расположенных в РФ, одного россиянина и две кипрские фирмы из-за того, что они покупали Москве оружие в Северной Корее.

Что известно о новых санкциях Японии против РФ

В Министерстве иностранных дел Японии осудили российские закупки оружия у КНДР, поскольку это нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих передачу и закупку любого оружия и связанных с ним материалов в Северной Корее.

Поскольку российское вторжение в Украину продолжается, крайне важно принимать меры по координации с международным сообществом, — сообщил главный секретарь Кабинета министров Йосимаса Хаяси

Активы в Японии, которыми владеют указанные организации, включая судоходные фирмы и военные объекты, а также те, которые в стране имеет российский бизнесмен, будут заморожены.

Сотрудничество России и КНДР

В январе 2023 года США обнародовали доказательства, что Северная Корея поставляет России оружие по меньшей мере с ноября 2022 года.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в начале 2024 года заявлял, что КНДР сейчас является крупнейшим поставщиком вооружения в РФ.

В начале 2024 г. западные медиа написали, что Россия получила партию баллистических ракет из КНДР (несколько десятков) и пусковые установки к ним. Одновременно США официально заявили, что Россия имеет баллистические ракеты малой дальности от КНДР и запускала их по Украине.

10 января постпред Южной Кореи в ООН заявил, что Северная Корея использует Украину как полигон для тестирования своих баллистических ракет с помощью России

23 февраля 2024 года ГУР заявил, что Северная Корея передала РФ полтора миллиона артиллерийских боеприпасов.

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