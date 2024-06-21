Китай та США відновили переговори щодо ядерної зброї уперше за 5 років

Вашингтон і Пекін провели перші за п'ять років переговори на рівні неурядових делегацій, поштовхом стала ситуація навколо Тайваню.

Між США та Китаєм відновилися напівофіційні переговори щодо ядерних озброєнь

США та Китай вперше за п'ять років відновили напівофіційні переговори щодо ядерних озброєнь, передає агентство Reuters з посиланням на учасників американської делегації. Дводенні консультації проходили у березні у конференцзалі одного з готелів у Шанхаї.

За словами двох американських делегатів, представники Пекіна заявили, що не вдаватимуться до погроз застосувати ядерну зброю через ситуацію навколо Тайваню.

Китайці дали такі запевнення після того, як їхні американські співрозмовники висловили занепокоєння, що Пекін може застосувати ядерну зброю або погрожувати її застосуванням, якщо зазнає поразки в конфлікті навколо Тайваню. Адже, як відомо, Пекін розглядає острів як свою територію.

Вони сказали, що абсолютно впевнені в тому, що здатні перемогти в боротьбі за Тайвань, не застосовуючи ядерної зброї, — заявив один з організаторів переговорів, вчений і керівник аналітичного центру Pacific Forum Девід Санторо. Поширити

Учасники переговорів щодо «другого треку» (Track Two) — це, як правило, колишні чиновники та вчені, які можуть говорити про позицію свого уряду, навіть якщо не брали безпосередньої участі у її визначенні.

Переговори між урядами відомі як «перший трек» (Track One). У листопаді обидві країни ненадовго відновили переговори щодо ядерної зброї на першому етапі, але відтоді переговори зайшли в глухий кут.

Неформальні дискусії між державами, що володіють ядерною зброєю, відбулися, коли США та Китай мали суперечки щодо основних економічних та геополітичних питань, а лідери у Вашингтоні та Пекіні звинувачували один одного у політичній та економічній недобросовісності.

У публікації йдеться, що Вашингтон був представлений приблизно півдюжиною делегатів, зокрема, це були вчені та колишні чиновники.

З боку Пекіна також була делегація вчених і аналітиків, до складу якої увійшли кілька колишніх офіцерів Народно-визвольної армії КНР.

The Telegraph зробив прогноз щодо застосування РФ ядерної зброї

Росія використовуватиме ядерну зброю незалежно від того, чи озброюватиме Захід Україну. Про це у своїй колонці для The Telegraph пише експерт з міжнародних відносин Семюел Рамані.

Він нагадав, що протягом останніх кількох тижнів західні країни дали дозвіл на використання Україною зброї класу НАТО для нанесення ударів по цілях на території Росії.

При цьому "ескалація" Заходу не визначить, чи натисне правитель РФ Путін червону кнопку.

Розпалювання ядерної загрози Росією викликало дві протилежні реакції на Заході. Перша полягає в тому, що ядерні загрози Росії слід легко відкинути. Цей аргумент базується на твердженні про те, що Росія знає, що використання ядерної зброї призведе до широкомасштабного звичайного нападу НАТО на її сили в Україні або ядерного удару у відповідь. З іншого боку, у Росії може виникнути спокуса застосувати ядерну зброю, якщо НАТО надто сильно загостриться, — зазначає автор. Поширити

На його думку, обидва аргументи помилкові: існують реалістичні сценарії, за якими Росія може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні або, що менш ймовірно, проти країни НАТО. При цьому рішення Росії буде залежати від поведінки Заходу.