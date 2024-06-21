Китай и США возобновили переговоры по ядерному оружию впервые за 5 лет

Вашингтон и Пекин провели первые за пять лет переговоры на уровне неправительственных делегаций, толчком стала ситуация вокруг Тайваня.

Между США и Китаем возобновились полуофициальные переговоры по ядерным вооружениям.

США и Китай впервые за пять лет возобновили полуофициальные переговоры по ядерным вооружениям, передает агентство Reuters со ссылкой на участников американской делегации. Двухдневные консультации проходили в марте в конференцзале одной из гостиниц в Шанхае.

По словам двух американских делегатов, представители Пекина заявили, что не будут прибегать к угрозам применить ядерное оружие из-за ситуации вокруг Тайваня.

Китайцы дали такие заверения после того, как их американские собеседники выразили обеспокоенность, что Пекин может применить ядерное оружие или угрожать его применением, если терпит поражение в конфликте вокруг Тайваня. Ведь, как известно, Пекин рассматривает остров как свою территорию.

Они сказали, что абсолютно уверены в том, что способны победить в борьбе за Тайвань, не применяя ядерного оружия, заявил один из организаторов переговоров, ученый и руководитель аналитического центра Pacific Forum Дэвид Санторо. Поделиться

Участники переговоров по «второму треку» (Track Two) — это, как правило, бывшие чиновники и ученые, которые могут говорить о позиции своего правительства, даже если не принимали непосредственного участия в ее определении.

Переговоры между правительствами известны как первый трек (Track One). В ноябре обе страны ненадолго возобновили переговоры по ядерному оружию на первом этапе, но с тех пор переговоры зашли в тупик.

Неформальные дискуссии между государствами, обладающими ядерным оружием, состоялись, когда США и Китай имели споры по поводу основных экономических и геополитических вопросов, а лидеры в Вашингтоне и Пекине обвиняли друг друга в политической и экономической недобросовестности.

В публикации говорится, что Вашингтон был представлен около полудюжины делегатов, в частности, это были ученые и бывшие чиновники.

Со стороны Пекина также находилась делегация ученых и аналитиков, в состав которой вошли несколько бывших офицеров Народно-освободительной армии КНР.

The Telegraph сделал прогноз по применению РФ ядерного оружия

Россия будет использовать ядерное оружие независимо от того, вооружит ли Запад Украину. Об этом в своей колонке для The Telegraph пишет эксперт по международным отношениям Сэмюэл Рамани.

Он напомнил, что в последние несколько недель западные страны дали разрешение на использование Украиной оружия класса НАТО для нанесения ударов по целям на территории России.

При этом "эскалация" Запада не определит, нажмет ли правитель РФ Путин красную кнопку.

Разжигание ядерной угрозы Россией вызвало две противоположные реакции на Западе. Первая состоит в том, что ядерные угрозы России следует легко отвергнуть. Этот аргумент основан на утверждении о том, что Россия знает, что использование ядерного оружия приведет к широкомасштабному обычному нападению НАТО на его силы в Украине или ответному ядерному удару. С другой стороны, у России может возникнуть соблазн применить ядерное оружие, если НАТО слишком сильно обострится, отмечает автор. Поделиться

По его мнению, оба аргумента ошибочны: существуют реалистичные сценарии, по которым Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине или, по меньшей мере, против страны НАТО. При этом решение России будет зависеть от поведения Запада.