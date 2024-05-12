Как утверждает шеф литовской дипломатии Габриелюс Ландсбергис, новая волна ядерного шантажа со стороны российского диктатора Владимира Путина является всего лишь блефом.
Путин пытается запугать западных лидеров
По словам дипломата, нелегитимный президент РФ убежден, что имеет поддержку со стороны Китая, стран Латинской Америки и Африки.
Однако, что важно понимать, если угрозы Владимира Путина по поводу ядерного оружия станут реальностью, "все партнерство исчезнет в мгновение ока".
Габриелюс Ландсбергис также подчеркнул, что позиция, которую занимают некоторые крупные государства во избежание эскалации, может быть катастрофической.
В РФ пройдут учения по применению ядерного оружия
6 мая официально стало известно, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин приказал провести учения по применению нестратегического ядерного оружия.
Кроме того, указано, что во время учебы будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
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