Этот путь, если мы будем следовать нашей стратегии, приводит к разрушению страны. Это может привести к реальному конфликту уже за пределами Украины, в него могут быть вовлечены другие страны. Потому что мы посылаем очень четкий сигнал Путину: если вы нам угрожаете, мы отступаем, — отметил глава МИД Литвы.