Глава МИД Литвы предупредил о новой лжи Путина касательно ядерного оружия
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Глава МИД Литвы предупредил о новой лжи Путина касательно ядерного оружия

Путин
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Источник:  LRT

Как утверждает шеф литовской дипломатии Габриелюс Ландсбергис, новая волна ядерного шантажа со стороны российского диктатора Владимира Путина является всего лишь блефом.

Путин пытается запугать западных лидеров

По словам дипломата, нелегитимный президент РФ убежден, что имеет поддержку со стороны Китая, стран Латинской Америки и Африки.

Однако, что важно понимать, если угрозы Владимира Путина по поводу ядерного оружия станут реальностью, "все партнерство исчезнет в мгновение ока".

Габриелюс Ландсбергис также подчеркнул, что позиция, которую занимают некоторые крупные государства во избежание эскалации, может быть катастрофической.

Этот путь, если мы будем следовать нашей стратегии, приводит к разрушению страны. Это может привести к реальному конфликту уже за пределами Украины, в него могут быть вовлечены другие страны. Потому что мы посылаем очень четкий сигнал Путину: если вы нам угрожаете, мы отступаем, — отметил глава МИД Литвы.

В РФ пройдут учения по применению ядерного оружия

6 мая официально стало известно, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин приказал провести учения по применению нестратегического ядерного оружия.

По поручению верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, с целью повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач, Генеральным штабом начата подготовка к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота, — сказано в сообщении Минобороны РФ.

Кроме того, указано, что во время учебы будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

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