Як стверджує шеф литовської дипломатії Габріелюс Ландсбергіс, нова хвиля ядерного шантажу з боку російського диктатора Володимира Путіна є лише блефом.
Путін намагається лякати західних лідерів
За словами дипломата, нелегітимний президент РФ переконаний в тому, що має підтримку з боку Китаю, країн Латинської Америки та Африки.
Однак, що важливо розуміти, якщо погрози Володимира Путіна щодо ядерної зброї стануть реальністю, "все партнерство зникне в одну мить".
Габріелюс Ландсбергіс також наголосив, що позиція, яку займають деякі великі держави, щоб уникнути ескалації, може бути катастрофічною.
У РФ пройдуть навчання із застосування ядерної зброї
6 травня офіційно стало відомо, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін наказав провести навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї.
Окрім того, наголошується, що під час навчання буде здійснено комплекс заходів з практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.
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