Як стверджує шеф литовської дипломатії Габріелюс Ландсбергіс, нова хвиля ядерного шантажу з боку російського диктатора Володимира Путіна є лише блефом.

Путін намагається лякати західних лідерів

За словами дипломата, нелегітимний президент РФ переконаний в тому, що має підтримку з боку Китаю, країн Латинської Америки та Африки.

Однак, що важливо розуміти, якщо погрози Володимира Путіна щодо ядерної зброї стануть реальністю, "все партнерство зникне в одну мить".

Габріелюс Ландсбергіс також наголосив, що позиція, яку займають деякі великі держави, щоб уникнути ескалації, може бути катастрофічною.

Цей шлях, якщо ми будемо слідувати нашій стратегії, веде до руйнування країни. Це може призвести до реального конфлікту вже за межами України, в нього можуть бути втягнуті інші країни. Тому що ми посилаємо дуже чіткий сигнал Путіну: якщо ви нам погрожуєте, ми відступаємо, — зазначив глава МЗС Литви. Поширити

У РФ пройдуть навчання із застосування ядерної зброї

6 травня офіційно стало відомо, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін наказав провести навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї.

За дорученням верховного головнокомандувача Збройних сил Російської Федерації, з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань, Генеральним штабом розпочато підготовку до проведення найближчим часом навчання з ракетними з'єднаннями Південного військового округу із залученням авіації, а також сил Військово-морського флоту, — йдеться в повідомленні Міноборони РФ. Поширити

Окрім того, наголошується, що під час навчання буде здійснено комплекс заходів з практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.