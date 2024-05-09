Путін вчергове погрожував Заходу ядерною зброєю на параді у Москві — відео

9 травня на військовий парад у Москві викотили пускові установки міжконтинентальних балістичних ракет РС-24 "Ярс".
Путін традиційно погрожує Заходу “ядеркою”
У своєму виступі на Красній площі 9 травня нелегітимний президент РФ Володимир Путін укотре пригрозив Заходу ядерною зброєю.
Ми не дозволимо нікому погрожувати нам. Наші стратегічні сили завжди перебувають у бойовій готовності.
Військовий парад у Москві завершували три пускові установки міжконтинентальних балістичних ракет РС-24 "Ярс", які, за версією Росії, можуть вразити будь-яку ціль по всьому світу.
Водночас у спілкуванні зі своїми командирами Путін дещо применшив значення тактичних ядерних навчань, які були анонсовані раніше після низки заяв лідерів західних країн про посилення підтримки України: "Тут немає нічого незвичайного, це планова робота".
Однак, при цьому Путін акцентував, що весь економічний і соціальний розвиток Росії зараз залежить від успіху вторгнення: "Це ключова ланка на цей час".
Окремо FT вказала на те, що московський військовий парад підкреслив втрати російської армії на війні в Україні.
Яким був парад 9 травня у Росії
Варто звернути увагу на те, що на парад у Москві, що відбувся на Красній площі, повинні були бути запрошені держави, які склали основу антигітлерівської коаліції, однак приїхали представники країн, які не брали в ній участь.
На “шабаш” до Путіна прибули:
самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко,
президент Киргизстану Садир Жапаров,
глава Узбекистану — Шавкат Мірзієєв,
очільник Казахстану — Касим-Жомарт Токаєв,
президент Таджикистану — Емомалі Рахмон,
лідер Туркменії — Сердар Бердимухамедов,
прем'єр Вірменії Нікол Пашинян.
"Дуже смішний вигляд має участь представників Лаосу. Мабуть, як одної з головних країн, яка перемогла" у Другій світовій війні. Ще якісь держави, які не були помічені в антигітлерівській коаліції, — висміяв парад Путіна російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.
Попри те, що російський диктатор хотів продемонструвати військовий потенціал своєї країни, власної техніки армії РФ на "побєдобєсії" було вкрай мало.
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