Путін вчергове погрожував Заходу ядерною зброєю на параді у Москві — відео

Путін традиційно погрожує Заходу “ядеркою”

У своєму виступі на Красній площі 9 травня нелегітимний президент РФ Володимир Путін укотре пригрозив Заходу ядерною зброєю.

Ми не дозволимо нікому погрожувати нам. Наші стратегічні сили завжди перебувають у бойовій готовності.

Військовий парад у Москві завершували три пускові установки міжконтинентальних балістичних ракет РС-24 "Ярс", які, за версією Росії, можуть вразити будь-яку ціль по всьому світу.

Водночас у спілкуванні зі своїми командирами Путін дещо применшив значення тактичних ядерних навчань, які були анонсовані раніше після низки заяв лідерів західних країн про посилення підтримки України: "Тут немає нічого незвичайного, це планова робота".

Однак, при цьому Путін акцентував, що весь економічний і соціальний розвиток Росії зараз залежить від успіху вторгнення: "Це ключова ланка на цей час".

Окремо FT вказала на те, що московський військовий парад підкреслив втрати російської армії на війні в Україні.

Єдиним танком на параді став Т-34, радянська бронемашина часів Другої світової війни, яка традиційно відкриває його. Згідно з лютневим звітом Міжнародного інституту стратегічних досліджень, Росія втратила під час війни більше ніж 3 тис танків, стільки ж, скільки й до вторгнення. Поширити

Яким був парад 9 травня у Росії

Варто звернути увагу на те, що на парад у Москві, що відбувся на Красній площі, повинні були бути запрошені держави, які склали основу антигітлерівської коаліції, однак приїхали представники країн, які не брали в ній участь.

На “шабаш” до Путіна прибули:

самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко,

президент Киргизстану Садир Жапаров,

глава Узбекистану — Шавкат Мірзієєв,

очільник Казахстану — Касим-Жомарт Токаєв,

президент Таджикистану — Емомалі Рахмон,

лідер Туркменії — Сердар Бердимухамедов,

прем'єр Вірменії Нікол Пашинян.

"Дуже смішний вигляд має участь представників Лаосу. Мабуть, як одної з головних країн, яка перемогла" у Другій світовій війні. Ще якісь держави, які не були помічені в антигітлерівській коаліції, — висміяв парад Путіна російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

Попри те, що російський диктатор хотів продемонструвати військовий потенціал своєї країни, власної техніки армії РФ на "побєдобєсії" було вкрай мало.