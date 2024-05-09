У країні-агресорці відгремів черговий парад "побєдобєсія" до 9 травня на тлі загарбницької війни Росії проти України. Той факт, що диктатора Путін уже понад 10 років наказує вбивати мирних українців, проігнорували лідери шести країн, а також один прем'єр, які приїхали на парад у Москву.

Яким був парад 9 травня у Росії

Варто звернути увагу на те, що на парад у Москві, що відбувся на Красній площі, повинні були бути запрошені держави, які склали основу антигітлерівської коаліції, однак приїхали представники країн, які не брали в ній участь.

На “шабаш” до Путіна прибули:

самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко,

президент Киргизстану Садир Жапаров,

глава Узбекистану — Шавкат Мірзієєв,

очільник Казахстану — Касим-Жомарт Токаєв,

президент Таджикистану — Емомалі Рахмон,

лідер Туркменії — Сердар Бердимухамедов,

прем'єр Вірменії Нікол Пашинян.

"Дуже смішний вигляд має участь представників Лаосу. Мабуть, як одної з головних країн, яка перемогла" у Другій світовій війні. Ще якісь держави, які не були помічені в антигітлерівській коаліції, — висміяв парад Путіна російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Поширити

Попри те, що російський диктатор хотів продемонструвати військовий потенціал своєї країни, власної техніки армії РФ на "побєдобєсії" було вкрай мало.

На Красній площі під час параду знаходилися 9000 військовослужбовців, серед яких понад тисяча солдатів РФ, які вбивали мирних українців під час війни.

Путін цинічно порівняв ветеранів Другої світової війни та загарбників, які зараз воюють проти України. Він назвав вбивство невинних людей "героїзмом".

Путін більше не є легітимним президентом РФ

Що важливо розуміти, після масштабної фальсифікації "виборів" у Росії диктатор втратив легітимність як президент цієї держави.

Чимало союзників Києва підтримали позицію щодо нелегітимності Путіна, однак були й ті, хто вирушив на цю подію безпосередньо у Москву, а саме:

Франція

Угорщина

Словаччина

Греція

Мальта

Кіпр

Станом на вечір 6 травня у цьому списку також була Бельгія, однак вона передумала в останній момент.