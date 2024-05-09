В стране-агрессорке отгремел очередной парад "победобесия" по случаю 9 мая на фоне захватнической войны России против Украины. Тот факт, что диктатор Путин уже более 10 лет приказывает убивать мирных украинцев, проигнорировали лидеры шести стран, а также один премьер, приехавший на парад в Москву.

Каким был парад 9 мая в России

Стоит обратить внимание на то, что на состоявшийся на Красной площади параде в Москве должны были быть приглашены государства, которые считаются ядром антигитлеровской коалиции, однако приехали представители стран, не участвовавших в ней.

На "шабаш" к Путину прибыли:

самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко,

президент Кыргызстана Садыр Жапаров,

глава Узбекистана — Шавкат Мирзиеев,

глава Казахстана — Касим-Жомарт Токаев,

президент Таджикистана — Эмомали Рахмон,

лидер Туркмении — Сердар Бердымухамедов,

премьер Армении Никол Пашинян.

Очень смешной вид имеет участие представителей Лаоса. Пожалуй, как одной из “главных победивших стран" во Второй мировой войне. Еще какие-то государства, не замеченные в антигитлеровской коалиции, — высмеял парад Путина российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Поделиться

Несмотря на то, что российский диктатор хотел продемонстрировать военный потенциал своей страны, собственной техники армии РФ на параде было крайне мало.

На Красной площади находились 9000 военнослужащих, среди которых более тысячи солдат РФ, убивавших мирных украинцев во время войны.

Путин цинично сравнил ветеранов Второй мировой войны и захватчиков, сейчас воюющих против Украины. Он назвал убийство невинных людей "героизмом".

Путин больше не является легитимным президентом РФ

Что важно понимать, что после масштабной фальсификации "выборов" в России диктатор утратил легитимность как президент этого государства.

Многие союзники Киева поддержали позицию относительно нелегитимности Путина, однако были и те, кто отправился на инаугурацию Путина непосредственно в Москву, а именно:

Франция

Венгрия

Словакия

Греция

Мальта

Кипр

По состоянию на вечер 6 мая в этом списке также была Бельгия, однако она передумала в последний момент.