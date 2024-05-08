В России растет недовольство и отдельное движение против преступного кремлевского режима диктатора Владимира Путина со стороны родственников пропавших без вести военных оккупационной армии РФ в войне против Украины.
В России растет недовольство Путиным и сопротивление кремлевскому режиму
Журналисты издания отмечают, что матери и жены погибших и пропавших без вести российских военных в войне против Украины стали одними из самых активных критиков преступных действий кремлевского путинского режима.
Отмечается, что разгневанные россияне ставят под сомнение утверждение, что общество поддерживает преступную войну Кремля против Украины.
Как Кремль лишается необходимости выплачивать компенсации собственным военным
По словам руководителя российской правозащитной организации "Гражданин.Армия.Право", защищающей права военных, Сергея Кривенко, мобилизованные на войну и кадровые служащие армии РФ не готовы к такому количеству потерь.
Более того, в оккупационной армии РФ нет подразделений, занимающихся эвакуацией раненых военных с поля боя.
Кроме того, распространена убежденность, что многих раненых военных просто бросают на поле боя, чтобы впоследствии не выплачивать компенсацию.
Ни Кремль, ни Минобороны РФ не ответили на просьбу прокомментировать утверждение о том, что РФ бросает своих погибших на войне и намеренно занижает потери.
Также в статье отмечается, что в апреле 2023 года Госдума России приняла поправки в Гражданский кодекс, позволяющие воюющим в Украине солдатам объявляться пропавшими без вести или погибшими в течение шести месяцев при отсутствии информации об их местонахождении.
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