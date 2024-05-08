В России растет недовольство и отдельное движение против преступного кремлевского режима диктатора Владимира Путина со стороны родственников пропавших без вести военных оккупационной армии РФ в войне против Украины.

В России растет недовольство Путиным и сопротивление кремлевскому режиму

Журналисты издания отмечают, что матери и жены погибших и пропавших без вести российских военных в войне против Украины стали одними из самых активных критиков преступных действий кремлевского путинского режима.

Горе и гнев усугубляются отсутствием прозрачности со стороны российского правительства в отношении пропавших без вести солдат или вероятно мертвых. В российских социальных сетях появились группы, в которых участвуют десятки тысяч родственников и друзей пропавших без вести солдат, где они делятся информацией в надежде выяснить, что же произошло, подчеркивается в материале. Поделиться

Отмечается, что разгневанные россияне ставят под сомнение утверждение, что общество поддерживает преступную войну Кремля против Украины.

Хотя напряженность пока не представляет серьезной угрозы Путину, в конечном итоге она может перерасти в более широкое инакомыслие. Кремль запретил освещение войны внутри страны и не сообщает никаких официальных данных о солдатах, пропавших без вести. Последний раз Министерство обороны России предоставляло публичные данные о количестве своих солдат, погибших в Украине, в сентябре 2022 года, когда сообщалось, что погибли 5937 человек. По оценкам США, более 300 тыс. российских военнослужащих были ранены или убиты, — отмечают авторы материала. Поделиться

Как Кремль лишается необходимости выплачивать компенсации собственным военным

По словам руководителя российской правозащитной организации "Гражданин.Армия.Право", защищающей права военных, Сергея Кривенко, мобилизованные на войну и кадровые служащие армии РФ не готовы к такому количеству потерь.

Более того, в оккупационной армии РФ нет подразделений, занимающихся эвакуацией раненых военных с поля боя.

Кроме того, распространена убежденность, что многих раненых военных просто бросают на поле боя, чтобы впоследствии не выплачивать компенсацию.

Ни Кремль, ни Минобороны РФ не ответили на просьбу прокомментировать утверждение о том, что РФ бросает своих погибших на войне и намеренно занижает потери.

Также в статье отмечается, что в апреле 2023 года Госдума России приняла поправки в Гражданский кодекс, позволяющие воюющим в Украине солдатам объявляться пропавшими без вести или погибшими в течение шести месяцев при отсутствии информации об их местонахождении.