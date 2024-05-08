В Росії зростає невдоволення та окремий рух спротиву проти злочинного кремлівського режиму диктатора Володимира Путіна з боку родичів зниклих без вісти військових окупаційної армії РФ у війні проти України.

У Росії зростає невдоволення Путіним та опір кремлівському режиму

Журналісти видання зазначають, що матері та дружини загиблих і зниклих без вісті російських військових у війні проти України стали одними з найбільших активних критиків злочинних дій кремлівського путінського режиму.

Горе і гнів посилюються відсутністю прозорості з боку російського уряду щодо солдатів, які пропали безвісти або ймовірно мертві. У російських соціальних мережах з'явилися групи, в яких беруть участь десятки тисяч родичів і друзів зниклих безвісти солдатів, де вони діляться інформацією в надії з'ясувати, що ж сталося, — підкреслюється у матеріалі. Поширити

Зазначається, що розгнівані росіяни ставлять під сумнів твердження, що суспільство підтримує злочинну війну Кремля проти України.

Хоча напруженість поки що не становить серйозної загрози для Путіна, в кінцевому підсумку вона може перерости в більш широке інакомислення. Кремль заборонив висвітлення війни всередині країни і не повідомляє жодних офіційних даних про солдатів, зниклих безвісти. Востаннє Міністерство оборони Росії надавало публічні дані про кількість своїх солдатів, загиблих в Україні, у вересні 2022 року, коли повідомлялося, що загинуло 5937 осіб. За оцінками США, понад 300 тис російських військовослужбовців було поранено або вбито, — зазначають автори матеріалу. Поширити

Як Кремль позбавляється необхідності виплачувати компенсації власним військовим

За словами керівника російської правозахисної організації "Гражданин.Армия.Право", яка захищає права військових, Сергія Кривенка, мобілізовані на війну та кадрові службовці армії РФ не готові до такої кількості втрат.

Більш того, в окупаційній армії РФ не має підрозділів, які займаються евакуацією поранених військових с поля бою.

Окрім цього поширена переконаність, що багатьох поранених військових просто кидають на полі бою аби згодом не виплачувати компенсацію.

Ні Кремль, ні Міноборони РФ не відповіли на прохання прокоментувати твердження про те, що РФ кидає своїх загиблих на війні та навмисно занижує втрати.

Також у статті наголошується, що у квітні 2023 року Держдума Росії ухвалила поправки до Цивільного кодексу, які дозволяють солдатам, що воюють в Україні, оголошуватися зниклими безвісти або загиблими протягом шести місяців за відсутності інформації про їхнє місцезнаходження.