Путин в очередной раз угрожал Западу ядерным оружием на параде в Москве — видео

Путин традиционно угрожает Западу "ядеркой"

В своем выступлении на Красной площади 9 мая нелегитимный президент РФ Владимир Путин в очередной раз пригрозил Западу ядерным оружием.

Мы не позволим никому угрожать нам. Наши стратегические силы постоянно находятся в боевой готовности.

Военный парад в Москве завершал три пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет РС-24 "Ярс", которые, по версии России, могут поразить любую цель по всему миру.

В то же время, в общении со своими командирами Путин несколько уменьшил значение тактических ядерных учений, которые были анонсированы ранее после ряда заявлений лидеров западных стран об усилении поддержки Украины: "Здесь нет ничего необычного, это плановая работа".

Однако, при этом Путин акцентировал, что все экономическое и социальное развитие России сейчас зависит от успеха вторжения: "Это ключевое звено в настоящее время".

Отдельно FT отметила, что московский военный парад подчеркнул потери российской армии на войне в Украине.

Единственным танком на параде стал Т-34, советская бронемашина времен Второй мировой войны, традиционно открывающая его. Согласно февральскому отчету Международного института стратегических исследований, Россия потеряла во время войны более 3 тыс танков, столько же, сколько и до вторжения. Поделиться

Каким был парад 9 мая в России

Стоит обратить внимание на то, что на состоявшийся на Красной площади парад в Москве должны были быть приглашены государства, составившие основу антигитлеровской коалиции, однако приехали представители стран, не участвовавших в ней.

На "шабаш" к Путину прибыли:

самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко,

президент Кыргызстана Садыр Жапаров,

глава Узбекистана — Шавкат Мирзиеев,

глава Казахстана — Касим-Жомарт Токаев,

президент Таджикистана — Эмомали Рахмон,

лидер Туркмении — Сердар Бердымухамедов,

Премьер Армении Никол Пашинян.

"Очень смешной вид имеет участие представителей Лаоса. Пожалуй, как одной из главных победивших стран" во Второй мировой войне. Еще какие-то государства, которые не были замечены в антигитлеровской коалиции, высмеял парад Путина российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

Несмотря на то, что российский диктатор хотел продемонстрировать военный потенциал своей страны, собственной техники армии РФ на "победобесии" было крайне мало.