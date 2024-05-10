Путін планує терористичні атаки в ЄС напередодні Олімпійських ігор — політолог Олівʼє Ведрін
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Політика
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Путін планує терористичні атаки в ЄС напередодні Олімпійських ігор — політолог Олівʼє Ведрін

Путін
Джерело:  online.ua

9 травня французький професор, політолог та журналіст Олів'є Ведрін провів лекцію на тему “Історія та майбутнє Європейського Союзу” для студентів та професорів Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

Чи планує Путін терористичні атаки в ЄС

У рамках зустрічі Олів'є Ведрін пояснив, чи відчувають жителі Європейського Союзу загрозу мирному життю на всій території європейського континента з боку нелегітимного президента РФ Володимира Путіна.

Ми вважаємо, що Путін є загрозою. Є підстави вважати, що напередодні Олімпійських ігор, Путін планує терористичні атаки в ЄС, зокрема у Франції та Німеччині.

Олів'є Ведрін

Олів'є Ведрін

Французький професор, політолог та журналіст

Україна має виграти дві війни: перемогти Путіна та корупцію

На думку месьє Ведріна, Україна має подолати двох серйозних ворогів — агресію Росії та корупцію.

Подолання корупції стане свідченням того, що Україна розділяє європейські цінності і сприятиме її просуванню вперед на шляху до ЄС.

В Україні йде дві війни — з Росією і з корупцією. ЄС хоче допомогти Україні, але ми маємо розуміти, чого вона хоче і чим вона є для Заходу, — зазначив французький професор.

Демократія та права людини — основа сильної Європи

Під час лекції професор Ведрін нагадав, що Європейський Союз був утворений після Другої світової війни.

Метою країн, що увійшли до ЄС, стала підтримка демократичних цінностей та миру на території континенту.

Якщо ми хочемо будувати сильну і могутню Європу, то маємо дотримуватись і поширювати її цінності — демократію, діалог, права людини.

Олів'є Ведрін

Олів'є Ведрін

Французький професор, політолог та журналіст

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