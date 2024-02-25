Член Інституту передових досліджень у галузі національної оборони (IHEDN), французький політолог Олів’є Ведрін переконаний, що Європа повинна перейти на воєнну економіку заради допомоги Україні.
Що потребує Україна
Ведрін розповів виданню La Depeche, що у листопаді 2023 року, під час візиту до Києва, він відчував втому серед своїх друзів, але не примирення.
Ведрін підкреслює, що Україні не вистачає літаків — жоден із обіцяних F16 ще не доставлений — зенітних систем і, насамперед, боєприпасів, артилерії та ракет великої дальності.
Путін зробив ставку на втому Заходу
Політолог каже, що через два роки після вторгнення РФ залишилося лише 10% жителів ЄС, які вважають перемогу України можливою, і багато хто хотів би, щоб конфлікт був «заморожений».
Ведрін погоджується, що “Україна — це Іспанія 36-го чи Чехословаччина 38-го”, якщо Європа буде продовжувати допомогу як і досі.
Переломний етап для України
Водночас він зазначив, що Париж і Берлін підписали з Києвом угоду про оборону та підтримку на 10 років, Данія обіцяє всю свою артилерію, Швеція надасть 600 мільйонів євро допомоги, а Чехія також знає, де знайти 800 000 снарядів, і пропонує угоду для їх фінансування.
Щодо допомоги Франції, то Ведрін каже, що на початку вторгнення РФ, Еммануеля Макрона широко критикували за телефонні дзвінки Путіну.