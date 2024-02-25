Що потребує Україна

Ведрін розповів виданню La Depeche, що у листопаді 2023 року, під час візиту до Києва, він відчував втому серед своїх друзів, але не примирення.

Якщо росіяни зламають свій фронт або щось гірше, питання для українців буде не в тому, чи вони воюватимуть, а як і чим. Вони зроблять усе, щоб чинити опір. Тільки звільнення головнокомандувача ЗСУ Залужного, як і майбутня мобілізація, пройшло досить погано, не через брак мужності, а через брак зброї. Якщо у вас є лише один снаряд для вистрілу, тоді як у росіян десять, що ви робите? Можна поставити на поле найкращого генерала, але якщо у нього немає коштів, у нього немає коштів. Олів’є Ведрін політолог

Ведрін підкреслює, що Україні не вистачає літаків — жоден із обіцяних F16 ще не доставлений — зенітних систем і, насамперед, боєприпасів, артилерії та ракет великої дальності.

Вони зазнають атак Росії в глиб території, але Захід відмовляє їм у зброї для ведення війни на території Росії. Ця асиметрія нестерпна. З 27 грудня американські поставки не відбуваються, і європейці зможуть забезпечити лише половину мільйона снарядів, обіцяних до кінця березня. Українці чітко бачать, що руйнується передусім західна підтримка. Поширити

Путін зробив ставку на втому Заходу

Політолог каже, що через два роки після вторгнення РФ залишилося лише 10% жителів ЄС, які вважають перемогу України можливою, і багато хто хотів би, щоб конфлікт був «заморожений».

Цей мюнхенський дух продовжує послаблювати частину Європи, але росіяни також можуть подякувати Трампу та блокуванню американської допомоги республіканцями в Конгресі. Путін зробив ставку на втому Заходу, і Трамп підбадьорив його, запропонувавши це йому на блюді. Що серйозніше, він готовий розплатитися з НАТО або навіть віддати Москві тих у Європі, хто, за його словами, не платить достатньо. Поширити

Ведрін погоджується, що “Україна — це Іспанія 36-го чи Чехословаччина 38-го”, якщо Європа буде продовжувати допомогу як і досі.

Переломний етап для України

Водночас він зазначив, що Париж і Берлін підписали з Києвом угоду про оборону та підтримку на 10 років, Данія обіцяє всю свою артилерію, Швеція надасть 600 мільйонів євро допомоги, а Чехія також знає, де знайти 800 000 снарядів, і пропонує угоду для їх фінансування.

Ми перебуваємо на переломному етапі, це правда. Але ми повинні йти далі: Європа має перейти до воєнної економіки, як починають визнавати деякі політики. Якщо Європа чітко перейде на воєнну економіку, якщо ви будете будувати танки замість автомобілів і фінансувати це за рахунок замороженої скарбниці російських олігархів, то Путін одразу зрозуміє меседж. Кожного разу, коли ми були тверді з ним, він зупинявся. Поширити

Щодо допомоги Франції, то Ведрін каже, що на початку вторгнення РФ, Еммануеля Макрона широко критикували за телефонні дзвінки Путіну.