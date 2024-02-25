Європа має перейти до воєнної економіки — політолог Олів’є Ведрін
Категорія
Світ
Дата публікації

Європа має перейти до воєнної економіки — політолог Олів’є Ведрін

Олів’є Ведрін
Джерело:  La Depeche

Член Інституту передових досліджень у галузі національної оборони (IHEDN), французький політолог Олів’є Ведрін переконаний, що Європа повинна перейти на воєнну економіку заради допомоги Україні.

Що потребує Україна

Ведрін розповів виданню La Depeche, що у листопаді 2023 року, під час візиту до Києва, він відчував втому серед своїх друзів, але не примирення.

Якщо росіяни зламають свій фронт або щось гірше, питання для українців буде не в тому, чи вони воюватимуть, а як і чим. Вони зроблять усе, щоб чинити опір. Тільки звільнення головнокомандувача ЗСУ Залужного, як і майбутня мобілізація, пройшло досить погано, не через брак мужності, а через брак зброї. Якщо у вас є лише один снаряд для вистрілу, тоді як у росіян десять, що ви робите? Можна поставити на поле найкращого генерала, але якщо у нього немає коштів, у нього немає коштів.

Олів’є Ведрін

Олів’є Ведрін

політолог

Ведрін підкреслює, що Україні не вистачає літаків — жоден із обіцяних F16 ще не доставлений  — зенітних систем і, насамперед, боєприпасів, артилерії та ракет великої дальності.

Вони зазнають атак Росії в глиб території, але Захід відмовляє їм у зброї для ведення війни на території Росії. Ця асиметрія нестерпна. З 27 грудня американські поставки не відбуваються, і європейці зможуть забезпечити лише половину мільйона снарядів, обіцяних до кінця березня. Українці чітко бачать, що руйнується передусім західна підтримка.

Путін зробив ставку на втому Заходу

Політолог каже, що через два роки після вторгнення РФ залишилося лише 10% жителів ЄС, які вважають перемогу України можливою, і багато хто хотів би, щоб конфлікт був «заморожений».

Цей мюнхенський дух продовжує послаблювати частину Європи, але росіяни також можуть подякувати Трампу та блокуванню американської допомоги республіканцями в Конгресі. Путін зробив ставку на втому Заходу, і Трамп підбадьорив його, запропонувавши це йому на блюді. Що серйозніше, він готовий розплатитися з НАТО або навіть віддати Москві тих у Європі, хто, за його словами, не платить достатньо.

Ведрін погоджується, що “Україна — це Іспанія 36-го чи Чехословаччина 38-го”, якщо Європа буде продовжувати допомогу як і досі.

Переломний етап для України

Водночас він зазначив, що Париж і Берлін підписали з Києвом угоду про оборону та підтримку на 10 років, Данія обіцяє всю свою артилерію, Швеція надасть 600 мільйонів євро допомоги, а Чехія також знає, де знайти 800 000 снарядів, і пропонує угоду для їх фінансування.

Ми перебуваємо на переломному етапі, це правда. Але ми повинні йти далі: Європа має перейти до воєнної економіки, як починають визнавати деякі політики. Якщо Європа чітко перейде на воєнну економіку, якщо ви будете будувати танки замість автомобілів і фінансувати це за рахунок замороженої скарбниці російських олігархів, то Путін одразу зрозуміє меседж. Кожного разу, коли ми були тверді з ним, він зупинявся.

Щодо допомоги Франції, то Ведрін каже, що на початку вторгнення РФ, Еммануеля Макрона широко критикували за телефонні дзвінки Путіну.

Я думаю, що тепер він зрозумів свою помилку і необхідність почати діяти, Франція також стала мішенню для Кремля. Але я повторюю, якщо ми всі зараз, протягом двох-трьох років, не перейдемо на воєнну економіку, ми всі дуже дорого заплатимо. На цьому Путін не зупиниться.

Олів’є Ведрін

Олів’є Ведрін

політолог

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чехія пропонує ЄС варіант прискорення надання Україні мільйона боєприпасів
Артилерія ЗСУ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Україна та Франція підписали угоду про гарантії безпеки
Володимир Зеленський
Зеленський і Макрон
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Данія передасть Україні всю свою артилерію
Метте Фредеріксен

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?