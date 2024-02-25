В чем нуждается Украина

Ведрин рассказал изданию La Depeche, что в ноябре 2023 года, во время визита в Киев, он чувствовал усталость среди своих друзей, но не примирение.

Если россияне сломают свой фронт или что-то хуже, вопрос для украинцев будет не в том, будут ли они воевать, а как и чем. Они сделают все, чтобы сопротивляться. Только увольнение главнокомандующего ВСУ Залужного, как и будущая мобилизация, прошло довольно плохо, не из-за нехватки мужества, а из-за нехватки оружия. Если у вас есть один снаряд для выстрела, тогда как у россиян десять, что вы делаете? Можно поставить на поле лучшего генерала, но если у него нет средств, у него нет средств. Оливье Ведрин политолог

Ведрин подчеркивает, что Украине не хватает самолетов — ни один из обещанных F16 еще не доставлен — зенитных систем и прежде всего боеприпасов, артиллерии и ракет большой дальности.

Они подвергаются атакам России в глубь территории, но Запад отказывает им в оружии для ведения войны на территории России. Эта асимметрия невыносима. С 27 декабря американские поставки не проходят, и европейцы смогут обеспечить лишь половину миллиона снарядов, обещанных до конца марта. Украинцы отчетливо видят, что разрушается, прежде всего, западная поддержка. Поделиться

Путин сделал ставку на усталость Запада

Политолог говорит, что через два года после вторжения РФ осталось только 10% жителей ЕС, которые считают победу Украины возможной, и многие хотели бы, чтобы конфликт был «заморожен».

Этот мюнхенский дух продолжает ослаблять часть Европы, но россияне также могут поблагодарить Трамп и блокирование американской помощи республиканцами в Конгрессе. Путин сделал ставку на усталость Запада, и Трамп ободрил его, предложив это ему на блюде. Чем серьезнее, он готов расплатиться с НАТО или даже отдать Москве тех в Европе, кто, по его словам, не платит достаточно. Поделиться

Ведрин соглашается, что "Украина - это Испания 36-го или Чехословакия 38-го", если Европа будет продолжать помощь по-прежнему.

Переломный этап для Украины

В то же время, он отметил, что Париж и Берлин подписали с Киевом соглашение об обороне и поддержке на 10 лет, Дания обещает всю свою артиллерию, Швеция предоставит 600 миллионов евро помощи, а Чехия также знает, где найти 800 000 снарядов, и предлагает соглашение для их финансирования.

Мы находимся на переломном этапе, это правда. Но мы должны идти дальше: Европа должна перейти к военной экономике, как начинают признавать некоторые политики. Если Европа четко перейдет на военную экономику, если вы будете строить танки вместо автомобилей и финансировать это за счет казны российских олигархов, то Путин сразу поймет месседж. Каждый раз, когда мы были тверды с ним, он останавливался. Поделиться

Что касается помощи Франции, то Ведрин говорит, что в начале вторжения РФ Эммануэля Макрона широко критиковали за телефонные звонки Путину.