Член Института передовых исследований в области национальной обороны (IHEDN), французский политолог Оливье Ведрин убежден, что Европа должна перейти на военную экономику для помощи Украине.
В чем нуждается Украина
Ведрин рассказал изданию La Depeche, что в ноябре 2023 года, во время визита в Киев, он чувствовал усталость среди своих друзей, но не примирение.
Ведрин подчеркивает, что Украине не хватает самолетов — ни один из обещанных F16 еще не доставлен — зенитных систем и прежде всего боеприпасов, артиллерии и ракет большой дальности.
Путин сделал ставку на усталость Запада
Политолог говорит, что через два года после вторжения РФ осталось только 10% жителей ЕС, которые считают победу Украины возможной, и многие хотели бы, чтобы конфликт был «заморожен».
Ведрин соглашается, что "Украина - это Испания 36-го или Чехословакия 38-го", если Европа будет продолжать помощь по-прежнему.
Переломный этап для Украины
В то же время, он отметил, что Париж и Берлин подписали с Киевом соглашение об обороне и поддержке на 10 лет, Дания обещает всю свою артиллерию, Швеция предоставит 600 миллионов евро помощи, а Чехия также знает, где найти 800 000 снарядов, и предлагает соглашение для их финансирования.
Что касается помощи Франции, то Ведрин говорит, что в начале вторжения РФ Эммануэля Макрона широко критиковали за телефонные звонки Путину.