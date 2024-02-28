Політолог Олівʼє Ведрін: Уся інформація, що надходить з Росії, — це брехня

Член Інституту передових досліджень у галузі національної оборони (IHEDN), французький політолог Олів’є Ведрін закликає міжнародну спільноту та українців ніколи не довіряти інформації, яку поширює Росія та її поплічники.
Путін знайшов спосіб значно посилити російську пропаганду
За словами експерта, російська пропаганда для зовнішньої аудиторії сьогодні працює так само як і радянська.
Що важливо розуміти, вперше її почали використовувати вже під час Громадянської війни у Грузії в 1991-1993 роках.
Кремль робив все можливе, щоб роздмухати сепаратистські настрої. Він не лише постачав зброю, а й спрямовував військових брати участь у бойових діях.
Російська пропаганда також набирала обертів під час Першої чеченської війни.
Попри це, як зазначає французький журналіст та політолог Олів’є Ведрін, глобальних масштабів вона набула лише за президентства диктатора Володимира Путіна.
Експерт звертає увагу на те, що станом на сьогодні російські пропагандисти працюють однаково на внутрішню та зовнішню аудиторії.
Найяскравішим прикладом цього кремлівського механізму є інтерв'ю Путіна американському журналісту Такеру Карлсону, адже під час нього диктатор транслював свою брехливу версію історії як для світового глядача, так і для російського.
Росія намагається обдурити весь світ
Якщо раніше проблемою путінської пропаганди було те, що в неї вірили винятково росіяни, то тепер Кремль намагається вийти на новий рівень.
Путін робить все можливе, щоб схилити на свій бік дедалі більше людей з різних куточків світу.
Французький політолог закликає міжнародну спільноту ніколи не забувати про те, що Росія поширює винятково брехню, як це колись робила влада СРСР.
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